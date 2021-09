El largo camino de la familia del chileno Luis Felipe, muerto en el Bataclán, para lograr justicia

A pocos días de comenzar el juicio por los atentados del 13 de noviembre de 2015, RFI viajó a Viña del Mar para conversar con la familia de Luis Felipe Zschoche, quien murió en el atentado en el Bataclán. Rosario, su hermana, y Nancy, la madre, no han parado de luchar para que el asesinato de Luis Felipe, a manos del grupo yihadista Estado Islámico, no quede impune.

Con nuestra corresponsal en Chile, Justine Fontaine.

Este miércoles 8 de septiembre empezará el juicio por los atentados del 13 de noviembre del 2015 en París, los más graves ocurridos en la historia de Francia. Esa noche, miembros del grupo yihadista Estado Islámico mataron a 130 personas, e hirieron a más de 400, sin contar los centenares de personas quienes quedaron con secuelas psicológicas.

Entre las víctimas había franceses, y también extranjeros, como el chileno Luis Felipe Zschoche. Su familia quiso estar presente en el juicio, y para lograrlo ha tenido que superar numerosos obstáculos, como la distancia y la barrera del idioma.

"Los papás de mi cuñada, fallecida también, Cécile Misse, se contactaron con mi madre para decir que esto ya pronto iniciaba”, dice a RFI Rosario Zschoche, la hermana de Luis Felipe, haciendo referencia que se enteraron muy tarde de que las audiencias iban a empezar. “Fue como hace dos o tres meses atrás. Y fue de manera extraoficial, no a través del consulado [francés], ni tampoco a través de la cancillería chilena. Si va a empezar un juicio por los atentados, creo que si [uno ve] en la lista de los fallecidos distintas nacionalidades, [tomaría] contacto con los familiares y con los países respectivos. No veo por qué en esta oportunidad no formamos parte de esta convocatoria."

Finalmente, el consulado francés en Santiago ayudó a la familia Zschoche obtener un salvoconducto para poder entrar a Francia. Sin embargo el tribunal aún no las reconoce oficialmente como familiares de víctimas.

"En estos años he estado un poco afinando, pero yo no sé si voy a ser capaz de estar en una audiencia y entenderlo todo", dice Nancy Valle, madre de Luis Felipe, subrayando que necesitarán un intérprete durante el proceso porque todavía no dominan el francés.

La familia de la pareja de Luis Felipe, Cécile Misse, asesinada también en la sala de concierto del Bataclán, les envió una guía con información jurídica y consejos redactados por una agrupación de víctimas en Francia.

"Está todo en francés. Lo traduje lo mejor que pude pero sin abogado, yo no entiendo. Es que no tenemos mucha información al respecto, por lo tanto estamos recién enterándonos un poco más” dice Nancy y agrega que buscan a un abogado para que las represente en el proceso.

La pandemia de coronavirus ha complicado aún más la situación por las restricciones de viaje.

"La vacuna que tenemos no está permitida por el gobierno francés, no está validada”, dice Rosario que como su madre fue inmunizada con la vacuna del laboratorio chino Sinovac.

Rosario Zschoche estará todo el mes de septiembre en París, para poder seguir las primeras semanas del juicio. Y su madre obtuvo una visa para quedarse en Francia el tiempo que dure el proceso, probablemente hasta fines de mayo del próximo año.

