Apertura del juicio de los atentados de París: el yihadista Abdeslam desafía a los magistrados

Superado ya el reto de la organización logística de un juicio con 1800 víctimas, 300 abogados y 20 acusados, las primeras audiencias del proceso de los atentados de París de noviembre de 2015 fueron marcadas por momentos de tensión. Uno de los principales acusados, Salah Abdeslam, salió de su mutismo para convertir el juicio en una tribuna mediática.

Los miércoles 8 y jueves 9 de septiembre, transcurrieron dos jornadas fastidiosas en las que se pasó lista a las cerca de 1.800 víctimas directas e indirectas de los ataques que enlutaron París en 2015. Dos días en los que Salah Abdeslam, el sospechoso más destacado de los 14 hombres sentados en el banquillo de los acusados, rompió el silencio y desafió al tribunal.

Único miembro del comando yihadista que atacó París el 13 de noviembre, Abdeslam salió finalmente del mutismo en el que se había encerrado durante toda la fase de instrucción.

El primer día de audiencia, el hombre de 31 años desafío a la corte. Con la mirada firme y la voz tajante, Abdeslam tomó el micrófono y citó un precepto de la religión musulmana antes de confirmar su identidad. "Dejé toda profesión para convertirme en combatiente del Estado Islámico", dijo. Palabras interpretadas por varias víctimas como una provocación.

Luego, el acusado tomó inesperadamente el micrófono para denunciar que la justicia trata a los inculpados "como perros". "Es porque eres un cerdo", le espetó una voz no identificada desde el público.

"Si no me quejo es porque sé que después de la muerte, seremos resuscitados", continuó Abdeslam, antes de que el presidente de la Corte Jean-Louis Périès lo interrumpiera para aclararle: "No estamos en un tribunal eclesiástico, sino en un tribunal democrático".

Al comenzar la segunda jornada de audiencia, Abdeslam irrumpió de nuevo y a gritos preguntó si las víctimas en Siria e Irak también podrán hablar en el juicio. "Usted no quiso dar ninguna explicación sobre sus actos durante cinco años. Ahora quiere hacerlo, está muy bien, pero no es el momento", le recordó el magistrado y le cortó el micrófono.

“(Abdeslam) no se va a privar de esta tribuna. Es un combatiente de Daech (el grupo Estado Islámico). Pero sus palabran duelen, son chocantes e impactan a las víctimas”, declaró la abogada Samia Maktouf, que defiende a 40 víctimas.

Así empezaron las dos primeras jornadas de un juicio maratónico que debe durar al menos nueve meses.

