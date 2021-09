Francia: Macron pide 'perdón' a los harkis y promete una reparación

Durante una recepción en el Elíseo, el presidente francés Emmanuel Macron "pidió perdón" a los harkis en nombre de Francia y anunció un proyecto de ley de "reconocimiento y reparación" para estos ex auxiliares del ejército francés durante la guerra de Argelia.

El presidente Emmanuel Macron "pidió perdón" este lunes en nombre de Francia a los harkis, los efectivos árabes que combatieron junto al ejército francés durante la guerra de Argelia, y anunció la próxima promulgación de una ley de "reparación".

"Quiero brindar nuestro reconocimiento a los combatientes, no los olvidaremos. Les pido perdón, no los olvidaremos", insistió el mandatario en una ceremonia de homenaje en el Palacio del Elíseo, en presencia de ex harkis, descendientes, dirigentes de asociaciones y personalidades.

También prometió presentar antes de fin de año "un proyecto destinado a inscribir en el mármol de nuestras leyes el reconocimiento y la reparación para los harkis".

Abandonados por Francia y Argelia

"El honor de los harkis debe quedar fijado en nuestra memoria nacional", añadió, pidiendo "restañar las heridas", que deben ser "cerradas con palabras verdaderas, gestos de memoria y actos de justicia".

Los harkis son los excombatientes –hasta 200.000– reclutados por el ejército francés durante el duro conflicto que entre 1954 y 1962 enfrentó a los nacionalistas argelinos con Francia. Al finalizar la guerra, algunos de ellos, abandonados, sufrieron represalias en Argelia.

Varias decenas de miles, muchos acompañados por sus familiares, fueron trasladados a Francia, donde fueron alojados en "campos de tránsito y reclasificación", en condiciones de vida indignas y traumáticas.

Los harkis y sus descendientes integran actualmente una comunidad de varios centenares de miles de personas en Francia. Tuvieron una integración difícil en su nuevo país, a la vez asimilados a inmigrantes y rechazados por éstos.

En el año 2000, el entonces presidente argelino Abdelaziz Buteflika, fallecido hace unos días, los calificó de "colaboracionistas" y, aunque criticaba sus condiciones de vida en Francia, descartó su retorno a Argelia afirmando que "no era su país".

Emoción de las familias

Durante esta recepción, el jefe de Estado condecoró a tres personas: un superviviente harki herido en combate; la hija de un harki, activista por la igualdad de oportunidades y la diversidad; y un oficial francés que organizó la repatriación de varios cientos de harkis.

Es un gesto que "llega" un poco tarde, pero que es "muy importante" según Gasmi Bouaza, presidente del Comité Nacional de Enlace de los Harkis. "Es un discurso que va hacia la comunidad harki en general, hacia nuestras expectativas. Es cierto que reconoció oficialmente nuestro sufrimiento", estimó.

Sabine Hébart, hija de un harki, se mostró muy emocionada por el anuncio del presidente. "Al reconocer esta situación, ha devuelto el orgullo a nuestros padres. Hoy pienso mucho en mi padre y en mis tíos harkis que han fallecido, y pienso especialmente en mi madre y en las viudas que se han quedado y que han llevado esta situación como una carga durante años. Las compensaciones monetarias siempre pueden ayudar, pero hay que aumentar las pensiones de las viudas", comentó.

Esta recepción tuvo lugar cinco días antes del día nacional de homenaje a los harkis, que se celebra cada 25 de septiembre desde 2003.

Con AFP

