Macron y Biden intentan apaciguar relaciones diplomáticas, Morrison esperará

Los mandatarios francés y estadounidense sostuvieron una conversación telefónica "amistosa" el miércoles para tratar de mejorar sus relaciones diplomáticas tras la crisis generada por el pacto AUKUS. Los ministros de Exteriores respectivos se reunen el jueves. Mientras tanto, Canberra asegurá que será paciente y esperará su turno para normalizar vínculos.

Anuncios Lee mas

Tras una muy esperada llamada telefónica este miércoles 22 de septiembre, entre Joe Biden y Emmanuel Macron, los ánimos parecen calmarse entre París y Washington para superar la peor crisis diplomática desde 2003, cuando Francia rechazó implicarse a la guerra en Irak.

En un comunicado conjunto, ambos presidentes coinciden en que las consultas abiertas entre aliados habrían evitado tensiones. Francia considera como una falta inaceptable de respeto la cancelación por Australia de un mega contrato de construcción de submarinos de guerra en beneficio de otro contrato, negociado en secreto con Estados Unidos y Gran Bretaña.

El portavoz del gobierno francés, Gabriel Attal estimó este jueves que la traición de Canberra y Washington, aliados históricos de Francia, confirma la necesidad de emanciparse de Estados Unidos.

“Joe Biden reconoció la responsabilidad de Estados Unidos en la crisis”, dijo el portavoz. “Reconoce además que Europa tiene que dotarse de una defensa autónoma, mientras que antes solo apostaban por la OTAN”, agregó en una entrevista que le hizo estación de radio pública France Inter.

Los ministros de Exteriores de Francia y de Estados Unidos, Jean-Yves Le Drian y Anthony Blinken, se reunen este jueves, en margen de los debates de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Un giro inesperado y de última hora

Tras haber llamado a consultas sus embajadores en Washington y Canberra -una medida sin precedentes- Paris anunció el regreso de sus diplomáticos en estas capitales. La empresa francesa que debía construir los submarinos enviará en las próximas semanas la factura a Australia por la ruptura de contrato.

El diario Le Figaro, por su parte, le dio la palabra a Pierre Eric Pommellet, el director general del constructor naval Naval Group, quien aseguró que la decisión australiana fue inesperada y de última hora. El mismo día en que se rechazó el contrato, dijo, el gobierno australiano había aceptado la oferta de Naval Group para dar inicio a una nueva fase del programa. “Esta decisión nos la anunciaron sin previo aviso, con una brutalidad inaudita”, detalló.

► Lea también: Submarinos australianos: una victoria para la ‘Global Britain’ de Boris Johnson

"Seremos pacientes"

Por su parte primer ministro australiano indicó que Emmanuel Macron no ha mostrado señales de querer retomar contacto y que se ha mostrado distante con él. Prometió ser "paciente" para restaurar las relaciones con Francia.

Kevin Rudd, ex primer ministro australiano, entrevistado por RFI

Al micrófono de RFI, Kevin Rudd, ex primer ministro australiano criticó la posición de jefe de gobierno australiano Scott Morrison y la compra de la flota de submarinos de propulsión nuclear. "Si invertimos en esa flota, en la medida en que no tenemos industria nuclear civil, yo supongo que Morrison espera que los estadounidenses se ocupen de su mantenimiento. Y me preocupan las consecuencias a largo plazo que tendrá sobre la soberanía de Australia, sobre nuestra flota naval. Porque habrá momentos de desacuerdo con Estados Unidos", explicó el ex mandatario.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo