Francia teme las consecuencias de una probable quinta ola

Los europeos están confrontados a una nueva ola de Covid-19. Ya no se trata únicamente de Alemania, sino también de Holanda, donde las autoridades van a imponer nuevas restricciones, o de Francia, donde la transmisión del coronavirus se acelera y se teme que el sistema hospitalario no sepa responder a una nueva crisis.

En el país galo, hubo cerca de 9.500 contaminaciones diarias de media en los últimos siete días. Las cifras son más bajas que en países vecinos como Alemania, pero las autoridades no dudan ya en hablar de una nueva ola.

El ministro de Salud francés, Olivier Veran, dijo que está empezando una quinta ola de la epidemia. Señaló que la circulación del coronavirus se ha acelerado un 40% en una semana, pero estimó que, gracias a la vacunación masiva, el país podrá atravesar esta nueva ola sin una excesiva saturación hospitalaria y sin demasiados fallecimientos.

“Hay que recordar que la gente que se vacunó entre febrero y junio de 2021 probablemente no esté muy bien protegida por el efecto de las vacunas. Por ahora no podemos asegurar que los casos van a ser más graves aun estando vacunados. Pero yo observo a pacientes que fueron vacunados hace un mes o dos con las vacunas Pfizer o Moderna y tienen manifestaciones importantes de la Covid. Es cierto que no van a terapia intensiva pero las manifestaciones son más importantes”, explica Luis López Zaragoza, médico infectólogo del hospital de Créteil Henri Mondor, en las afueras de París.

“Nos vamos a encontrar en situaciones delicadas”

Por el momento, la situación parece estar controlada en los hospitales. Hay un 22% de ocupación a nivel nacional de los servicios de cuidados intensivos, para los enfermos más graves, y apenas un 10% más de hospitalizados por la Covid-19 en los últimos días.

“Por ahora podemos decir que el sistema hospitalario francés está preparado, y tenemos el 67% de la población completamente vacunada, lo cual es también importante. Pero si seguimos el comportamiento de países como Alemania o Gran Bretaña en los últimos días, pues probablemente nos vamos a encontrar en situaciones delicadas”, subraya Luis López Zaragoza.

Sin embargo, los médicos saben que hay un margen de tres semanas entre el aumento de los casos y el de las hospitalizaciones. Cuando ese momento llegue, los enfermos se encontrarán con un personal sanitario agotado tras año y medio de pandemia, y con menos camas en los hospitales, que se han ido suprimiendo en los últimos meses, a causa de la falta de personal y de la política gubernamental de recortes.

