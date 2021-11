Francia: Nueva polémica por el ‘lenguaje inclusivo’ tras decisión de un prestigioso diccionario

La editorial francesa Le Robert defendió el miércoles la incorporación del pronombre "iel" (contracción de los pronombres él y ella en francés) a la versión en línea de su prestigioso diccionario para evitar la distinción de género. El ministro de Educación expresó su desaprobación al considerar que "la escritura inclusiva no es el futuro de la lengua francesa".

El diccionario Le Robert, una de las principales obras de consulta en lo que se refiere al francés, anunció el miércoles que añadió el pronombre de género neutro "iel" (contracción de “il” y “elle”) a la edición en línea de su diccionario hace unas semanas, después de que sus investigadores, afirman, observaran un uso creciente del nuevo pronombre en los últimos meses.

Este recurso "inclusivo" viene de Estados Unidos. En inglés, el pronombre no genérico "they" es utilizado desde hace varios años por las personas que se dicen no binarias - que no se identifican como estrictamente masculinas ni estrictamente femeninas- y varias celebridades. Entre ellas la vicepresidenta de EE.UU. Kamala Harris, han añadido los pronombres que prefieren utilizar en sus perfiles de Twitter o en las firmas al final de sus correos electrónicos.

La decisión de Le Robert ha provocado un acalorado debate en la prensa francesa y en las redes sociales, con varios políticos que se oponen al término.

"La escritura inclusiva no es el futuro de la lengua francesa"

El gobierno francés se opone rotundamente a la idea y el Ministerio de Educación ya se ha resistido a anteriores intentos de integrar el "lenguaje inclusivo" en el programa escolar.

El ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, dio su apoyo a un diputado de la mayoría, François Jolivet, que había denunciado la entrada de esta palabra, utilizada principalmente por un público joven, en una carta dirigida a la Academia Francesa, guardiana oficial de la lengua francesa.

"Obviamente apoyo la protesta de @FJolivet36 contra #PetitRobert. La escritura inclusiva no es el futuro de la lengua francesa. En un momento en que nuestros estudiantes están consolidando sus conocimientos fundamentales, no deberían tener esto como referencia", tuiteó Blanquer el martes.

Je soutiens évidemment la protestation de @FJolivet36 vis-à-vis du #PetitRobert

L’écriture inclusive n’est pas l’avenir de la langue française.

En un comunicado publicado en la página web de Le Robert, su director general, Charles Bimbenet, confirmó la incorporación "hace unas semanas" de la palabra "iel" en su edición online y rechazó la acusación de militancia.

Aunque reconoce que el uso de esta palabra es "todavía relativamente bajo", explica que "desde hace unos meses, los documentalistas del “Robert" han notado que se utiliza cada vez más.

“Además, el significado de la palabra ‘iel’ no puede entenderse sólo con su lectura (...) y hemos pensado que sería útil aclarar su significado para quienes se encuentren con ella, tanto si desean utilizarla como si, por el contrario, la rechazan", escribe.

Bimbenet se justica: "la misión de Le Robert es observar la evolución de una lengua francesa en movimiento, diversa, e informar sobre ella. Definir las palabras que describen el mundo nos ayuda a comprenderlo mejor".

Concluyó diciendo que "Le Robert no se ha visto afectado repentinamente por un agudo "wokismo" [la nueva ola progresista identitaria], una palabra "no transparente" (aún no definida), cuya definición prometemos dar pronto".

