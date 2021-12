Piratean la última novela de Houellebecq 15 días antes de su llegada a librerías

"Anéantir" (aniquilar en español), la nueva novela de uno de los escritores franceses más traducidos y cuyos libros son muy vendidos en el extranjero, ya apareció en distintos formatos electrónicos para su descarga ilegal a dos semanas de su venta al público.

Muchos sitios ofrecen ilegalmente miles de libros electrónicos gratuitos, pagados con publicidad invasiva. En general, se trata de libros ya publicados: sólo hay que comprar la versión digital y ponerla a disposición de todos.

Pero en el caso de un libro tan esperado como la última novela de Michel Houellebecq, uno de los autores franceses más traducidos y vendidos en el extranjero, con 300.000 ejemplares previstos, había que conseguir un ejemplar de antemano. Lo cual es mucho más difícil... pero no imposible, según puede comprobarse hoy.

"Parece que el texto ya circula por las redes, en un PDF de calidad, según los comentarios que estoy recibiendo", escribió el martes en Twitter Hervé Bienvault, bloguero especializado en libros electrónicos.

El miércoles, Le Parisien fue el primero en transmitir la información, hablando de un archivo PDF en una página web que otro usuario de Twitter presumía de tener.

La agencia de noticias AFP señala que hay dos sitios en los que se puede encontrar esta copia de calidad, así como un tercer sitio que permite obtener, todavía de forma ilegal, una versión Epub (destinada a los lectores electrónicos), llena de escoria informática.

Hervé Bienvault mencionó ese día "8.000 descargas desde un solo sitio de Quebec", y "muchas opciones posibles", como "un servidor ruso" y "sitios espejo bien conocidos en los círculos académicos".

Contactada por la AFP, la editorial Flammarion respondió que sus servicios jurídicos e informáticos estaban haciendo todo lo posible para conseguir el cierre de las páginas de Internet en cuestión.

No es tan fácil actuar en este caso. Por ejemplo, el primer sitio web en el que Flammarion encontró "Anéantir" está domiciliado en EE.UU., y a continuación enlaza con varios sitios de almacenamiento domiciliados en Francia, Alemania y EE.UU. El proceso de "matar" con éxito todas estas páginas web es extremadamente tedioso.

¿Quién fue?

Como ha señalado la prensa, no es la primera vez que Houellebecq es “hackeado”. A finales de diciembre de 2014, "Sumisión", cuyo lanzamiento estaba previsto para el 7 de enero de 2015, también había sido pirateado.

"Hemos tomado nota de la situación y nuestro departamento jurídico se está ocupando del problema", dijo entonces Flammarion. En aquella época, esto era inédito en Francia.

Se sospechó que el pirata había escaneado, con medios poco sofisticados, un ejemplar destinado a un periodista. El caso no tendría seguimiento: no hubo investigación, ni buscarían al culpable de esta flagrante violación de los derechos de autor.

Esta vez el archivo PDF ilegal de "Anéantir" a finales de 2021 no parece provenir de un periodista. El número de identificación del libro (ISBN) no está completo, tiene una "X" en lugar de los últimos siete dígitos, mientras que los ejemplares de prensa tienen un ISBN completo. Y en segundo lugar, el escaneo, que es impecable, parece estar hecho a partir de hojas impresas planas, no encuadernadas en volumen, mientras que los periodistas recibieron un volumen listo para la venta.

Flammarion les escribió a mediados de diciembre: "Por respeto a los lectores que no lo encontrarán antes de esta fecha [la fecha de publicación, el 7 de enero], les pedimos muy solemnemente que respeten el embargo fijado para el jueves 30 de diciembre", es decir, que no revelen nada sobre el contenido de las 736 páginas.

Pero una semana antes del plazo, ya no son los únicos que han leído la novela.

El castigo por la piratería de libros electrónicos sigue siendo escaso. Solo un caso de este tipo ha llegado a los tribunales franceses: en mayo, el tribunal penal de Nanterre condenó a nueve personas, miembros del "Equipo AlexandriZ", que habían pirateado casi 24.000 títulos entre 2010 y 2013.

Houellebecq no concederá ninguna entrevista para promocionar el libro.

El autor participó en la elaboración del volumen, indicando que su modelo eran los libros impresos en Alemania, más pesados, rígidos y resistentes, y con un papel que permanece siempre blanco.

Con informaciones de AFP

