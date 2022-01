Francia elecciones Zemmour

En 'Zemmour, el anti-republicano' Valls denuncia la ansiedad por la identidad

El candidato presidencial de extrema derecha Éric Zemmour durante su gran mitín de campaña el 5 de diciembre 2021 en las afueras de París (Villepinte). © AP - Rafael Yaghobzadeh

Texto por: Hernando Sánchez 2 min

El ex primer ministro socialista Manuel Valls no cree en lemas como ‘no pasaran’ para luchar contra las ideas del candidato presidencial de extrema derecha Eric Zemmour. Por eso ha escrito un libro para refutar sus posiciones, en particular el miedo que explota el editorialista: la ansiedad de los franceses por la identidad.