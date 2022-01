Hacia una nueva gobernanza para el islam de Francia

'El islam no es una religión de extranjeros en Francia, sino una religión francesa que no debe depender del dinero ni de las autoridades extranjeras', declaró el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, al diario Le Parisien.

La gobernanza del islam en Francia está a punto de entrar en una nueva fase, con el anunciado fin del Consejo Francés del Culto Musulmán (CFCM), y la creación oficial del Foro del Islam de Francia (Forif), promovido por el Estado como nuevo canal de comunicación entre los poderes públicos y esta religión.

El gobierno francés busca renovar la representatividad del islam francés, segunda religión más importante del país.

El Foro del Islam de Francia (Forif), que debe asociar a los actores del "terreno" para representar la fe musulmana, se reunirá el 5 de febrero en París. Se espera que asistan un centenar de personas –líderes religiosos, imanes, miembros de la sociedad civil, hombres y mujeres–, elegidas por las autoridades a través de listas de las prefecturas. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, también estará presente.

Los trabajos del Forif ya han comenzado hace unas semanas, con la creación de cuatro grupos de reflexión. Uno es sobre "la organización y el funcionamiento de las capellanías" (militares, penitenciarias, hospitalarias), otro sobre "la profesionalización y la contratación de imanes", el tercero se centra en la aplicación de la ley conforme a los principios de la República (conocida como "ley contra el separatismo"), y el último examina "la seguridad de los lugares de culto y los actos antimusulmanes".

"El CFCM no ha conseguido legitimarse"

Este Forif debería conducir a una forma de representación del islam basada en los actores departamentales, a diferencia del Consejo Francés del Culto Musulmán (CFCM), que fue sin embargo una referencia para los poderes públicos desde los años 2000.

"El CFCM, durante los últimos 20 años, si bien se benefició del reconocimiento oficial de todos los gobiernos, no ha conseguido legitimarse. Sobre todo con los principales afectados, ¡los musulmanes franceses! Escaparate de un islam de notables, de grandes federaciones sucursales de Estados extranjeros o que encarnan diversas corrientes transnacionales del islam, el CFCM no ha asumido algunos de los retos esperados, como la financiación autónoma del culto, un protocolo de formación para los imanes, una representación justa de todos los componentes del islam y de las generaciones musulmanas, etc", estima en el diario Le Monde el politólogo Franck Frégosi, director de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) y miembro del Grupo Sociedades, Religiones, Laicidades (GSRL).

Además, el CFCM lleva varios meses profundamente dividido desde que, en marzo de 2021, cuatro federaciones (entre éstas, la Gran Mezquita de París) salieron del consejo ejecutivo de la asociación porque tres otras se habían negado a firmar una carta de la laicidad –carta que firmaron finalmente en diciembre pasado. Su autodisolución figura en el orden del día de la próxima asamblea general, el 19 de febrero. "El CFCM ya no será nuestro interlocutor", dijo Gérald Darmanin, que ya había anunciado su muerte en diciembre pasado.

¿Qué independencia para el Forif?

Con el Forif se trata, según el Gobierno, de romper con la verticalidad de las grandes federaciones, o de las corrientes religiosas transnacionales conservadoras, y dar cabida a una mayor horizontalidad. Pero el politólogo Franck Frégosi, que teme que los poderes públicos seleccionen a los actores musulmanes que cumplan con sus expectativas, se pregunta con qué criterios fueron seleccionados sus miembros y cuánta libertad de maniobra y propuesta tendrán.

Según él, la creación del Forif es la consecuencia de la ley contra el separatismo y "es más bien una operación mediática destinada a demostrar que el jefe de Estado, Emmanuel Macron, también pretende dejar su huella en la gobernanza del islam, como tantos otros antes".

En todo caso, estima Frégosi, "la nueva gobernanza del islam que se está configurando en Francia no dejará de suscitar esperanzas y, al mismo tiempo, interrogantes".

