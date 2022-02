Francia

Mascarillas, aforos y teletrabajo: Francia alivia las restricciones sanitarias

El presidente Macron en enero de 2022. AP - Ludovic Marin

Texto por: Raphael Morán | Angélica Pérez 2 min

A partir de este miércoles, ya no es obligatorio llevar mascarilla en el exterior, se eliminan los aforos limitados en los lugares que reciben público (estadios, establecimientos culturales, etc.) y el teletrabajo ya no será obligatorio. RFI conversó con franceses sobre esta flexibilización gradual de las medidas anticovid.