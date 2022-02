La policía prohíbe el ingreso de los ’convoyes de la libertad’ a París

La Prefectura de París anunció este jueves la prohibición de los "convoyes de la libertad", inspirados de un movimiento iniciado en Canadá para protestar contra las medidas anticovid y que preveían "bloquear la capital" a partir del viernes.

"Se pondrá en marcha un dispositivo específico (...) para impedir el bloqueo de las calles, para multar y para detener a quienes infrinjan esta prohibición", agregó la prefectura de policía en un comunicado.

Miles de opositores al pasaporte de vacunación, que permite el acceso a bares y lugares de ocio en Francia, anunciaron en las redes sociales su intención de desplazarse a París. Varios convoyes partieron el miércoles de ciudades del sur: Niza, Bayona y Perpiñán.

🇫🇷Un "convoy por la libertad" llega a Aviñón proveniente de Marsella, Niza y Tolón. Gran movilización y recibimiento. pic.twitter.com/vKcApegJv0 — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) February 9, 2022

Su objetivo es llegar a París el viernes por la noche y algunos llaman incluso a sumarse a una acción "europea" en Bruselas el lunes 14 de febrero.

El movimiento se inspira de los camioneros canadienses que bloquean desde hace casi dos semanas el centro de la capital, Ottawa, en protesta contra las medidas anticovid.

A dos meses de la elección presidencial en Francia, el portavoz del gobierno reconoció la víspera el "hartazgo" de los ciudadanos ante la crisis del covid-19, pero aseguró que Francia es uno de los países que adoptó "menos medidas restrictivas".

"En Francia, como en el mundo, movimientos políticos, a menudo radicales, han buscado capitalizar este hartazgo", alertó Attal, cuyo gobierno ya enfrentó en 2018 y 2019 un fuerte movimiento de protesta social: los "chalecos amarillos".

Multas de 4.500 euros

El prefecto de policía, que ha dado "instrucciones firmes" a la policía, recuerda que obstruir el tráfico se castiga con dos años de prisión, una multa de 4.500 euros, la inmovilización y el embargo del vehículo, la reducción a la mitad del número máximo de puntos del permiso de conducir y su suspensión por un máximo de tres años.

"El organizador de una manifestación prohibida puede ser castigado con seis meses de prisión y una multa de 7.500 euros, y los participantes serán sancionados con una multa de cuarta clase de 135 euros", añadió la prefectura.

Los organizadores de la caravana aún no han mencionado ningún lugar preciso de reunión en la capital. "No se trata de la libertad de una sola persona", dijo Marisa, portavoz del movimiento Convoy France, que no pide directamente ninguna acción de reagrupamiento o bloqueo.

Además de las restricciones sanitarias, el movimiento tiene un alcance más global, con exigencias relativas al poder adquisitivo y a los costes energéticos.

"La evaluación de la amenaza potencial todavía está siendo analizada por los servicios de inteligencia, dado el contexto electoral y el deseo de imitar el movimiento canadiense", indicó una fuente policial El movimiento está "lejos de estar sólidamente estructurado", pero "este nuevo modo de acción, especialmente mediático, podría permitir a los distintos grupos de protesta volver a tomar impulso", señala una nota del servicio de inteligencia territorial, citada por RTL y Le Parisien.

Preguntado el miércoles tras el Consejo de Ministros sobre estos "convoyes de la libertad", el portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, dijo que el Ejecutivo era "lúcido, perfectamente consciente de que hay un cansancio con respecto a esta epidemia y a las medidas que se siguen aplicando".

"Hay más de unos cientos de miles de personas que están hartas de vivir con este virus y, en Francia como en todo el mundo, los movimientos políticos, a menudo radicales, han tratado de capitalizar este cansancio", añadió.

Pero "Francia es probablemente uno de los países de Europa que menos medidas restrictivas ha tomado", añadió, mientras que las autoridades han indicado que, ante el descenso de la pandemia, están considerando levantar el pase de vacunación a finales de marzo o principios de abril.

Con informaciones de AFP

