Comienza en París el juicio por el asesinato del cura Jacques Hamel

Los dos asesinos no podrán ser juzgados porque fueron abatidos por la policía. Se sientan, sin embargo, en el banquillo de los acusados tres personas acusadas de complicidad. El cura fue degollado en 2016 en la iglesia de Saint- Étienne-du-Rouvray por dos terroristas de 19 años que reclamaban su pertenencia al Estado Islámico y que estaban fichados por la policía por su radicalización.

El 26 de julio de 2016, el padre Jacques Hamel había terminado la misa en la iglesia de Saint- Étienne-du-Rouvray, cerca de la ciudad de Rouen, cuando Adel Kermiche y Abdel-Malik Petitjean entraron en el templo y le apuñalaron en la garganta.

También atacaron a un parroquiano, Guy Coponet, de 86 años, que sobrevivió. Los terroristas lo obligaron a grabar con un móvil la macabra escena que también tuvieron que presenciar, su mujer y dos monjas que se encontraban en la iglesia. Al salir, los dos asesinos fueron abatidos por la policía.

Este lunes se abre en París el juicio por este ataque terrorista. Cuatro personas serán procesadas por complicidad, tres de ellas están presentes en el juicio y una cuarta será juzgada en ausencia, se cree que murió en Mosul, Irak, en febrero de 2017. Los cuatro están acusados de "asociación criminal de malhechores" y podrían ser condenados a 30 años de prisión.

El padre Jacques Hamel tenía 84 años. AFP

Entre ellos figura Farid Khelil, de 36 años y primo de uno de los asesinos, Abel-Malik Petijean. Aunque se describe como un religioso moderado y afirma condenar la ideología del Estado Islámico, algunos testimonios lo acusan de haberse radilizado y aparece en un chat de la mensajería Telegram en el que se habla abiertamente de atentar en Francia. En vísperas del ataque, deseó buena suerte a su primo que le había hablado de un ataque inminente, aunque sin precisar que iba a matar al cura de Saint-Étienne-du-Rouvray.

Jean Philippe Steven Jean-Louis, de 25 años, también se sienta a partir de este lunes en el banquillo de los acusados. De familia cristiana, el joven se convierte al islam en 2014. Asegura que no pertenece al Estado Islámico. Los investigadores sin embargo afirman que animaba un canal yihadista por Telegram, una aplicación que desinstalará el día después del atentado. Jean-Louis intentó viajar a Siria en junio de 2016 en compañía de Petitjean.

El tercero es Yassine Sebihia, de 27 años, residente en Toulouse. Unos días antes del atentado, el 20 de julio de 2016, uno de los terroristas, Abel Kermiche, publica en Telegram un mensaje invitando a sus abonados a que vayan hasta Saint-Étienne-du-Rouvray "para preparar cosas por aquí". Sebaihia decide ir y pasa la velada con los dos terroristas dos días antes del atentado. Niega cualquier implicación y asegura que no le hablaron de sus planes.

Rachid Kassim, el propaganista del EI que altentaba a cometer atentados en Francia

El cuarto hombre que también es juzgado en este proceso es Rachid Kassim. No estará presente. Según el ejército estadounidense, este francés nacido en 1987, fue eliminado por un dron en Mosul el 8 de febrero de 2017. Pero como no hay prueba de su muerte, la acción pública contra él no se puede archivar.

Rachid Kassim en un vídeo difundido el 20 de julio de 2016 Welayat Nineveh/AFP/Archivos

Originario de la región del Loira, el joven ingresa en el Estado Islámico en 2014, viaja val califato con su esposa y sus hijos. Tras resultar herido, su principal rol pasa a ser el de propagandista. Sobre todo, en Telegram hacia un público yihadista francófono. En esos canales, emplazaba a menudo a atentar en Francia, según las investigaciones. Se sospecha que Kassim inicitó a Kermiche y a Petitjean a atentar en Saint-Étienne-du-Rouvray.

Kassim también aparece en otros dosieres terroristas. Se le ve, por ejemplo, en un video en el que se felicita por el ataque con el camión en el paseo des Anglais en Niza, el 14 de julio de 2016, antes de ejecutar a un prisionero. También su nombre aparece en el caso de las ‘bombonas de gas’ que se encontraron en un vehículo en el centro de París en septiembre de 2016. El asesino de dos policías en Magnanville, afuertas de París, envió a Kassim su video de reivindicación. (con AFP)

