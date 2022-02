Extienden en Francia el plazo legal para abortar libremente de 12 a 14 semanas

El plazo legal en Francia para abortar libremente pasará de 12 a 14 semanas. La nueva legislación, aprobada por los diputados este miércoles, busca evitar que miles de mujeres interrumpan el embarazo en países vecinos como España o Reino Unido, donde el plazo es mayor. Una experta explicó a RFI las razones del voto francés y reacciona a la decisión en Colombia de legalizar el aborto hasta las 24 semanas.

El Parlamento francés aprobó el miércoles un proyecto de ley para ampliar el plazo legal de interrupción voluntaria del embarazo libre de 12 a 14 semanas. RFI conversó con Marianne Niosi, directora ejecutiva del Planning Familial, principal organización francesa de defensa de los derechos reproductivos.

RFI: Según cifras oficiales, entre 3500 y 5000 francesas abortan en el extranjero porque sobrepasaron el plazo legal para acceder a un aborto en Francia (cifras de 2013). La nueva ley autorizará ahora la interrupción voluntaria del embarazo hasta 14 semanas. ¿Qué le parece?

Marianne Niosi: Para nosotros es una victoria inmensa. Hace varios años que pedíamos que se alargara el plazo para abortar en Francia. Este país tiene, dentro de todo, muy buenas leyes sobre el aborto, pero si se compara con otros países europeos, carece de plazos largos. Se limita a 12 semanas, poco comparado con Inglaterra, que lo autoriza hasta 24 semanas. Nosotros que tenemos una red de 70 organizaciones de terreno en Francia, vemos cada día a mujeres que por haber pasado el plazo no pueden abortar.

RFI: En Colombia la justicia acaba de autorizar el aborto libre hasta los seis meses de embarazo (24 semanas). La OMS estima que un feto es viable a partir de 500 gramos y 22 semanas de gestación (ver PDF en francés) ¿Cómo explicar este plazo más amplio?

Marianne Niosi: En América Latina, el movimiento a favor del derecho al aborto está avanzando muy rápido. Todos los grupos feministas y médicos que lo defienden, organizan su lucha a favor de plazos más largos, porque son necesarios. Lo primero que hay que saber es que el acceso a las estructuras y la información que permiten el aborto es muy variable. Luego, algunas mujeres no saben que están embarazadas. No es tan evidente como uno se puede imaginar. Una puede seguir menstruando, aunque esté embarazada. Otras pueden estar en la situación de no poder escuchar lo que le dice su cuerpo.

Mujeres celebran el fallo de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto. AP - Fernando Vergara

Otra razón que es importante conocer es la violencia contra las mujeres. Los estudios muestran que la violencia de género se desata a menudo durante el embarazo. La pareja empieza a ser violenta cuando el embarazo está en un estado avanzado y es en ese momento cuando la mujer puede decidir que no es el buen marco para seguir adelante con la gestación.

RFI: ¿Cómo explicar que el plazo para abortar sea tan distinto de un país a otro, entonces?

Marianne Niosi: Para los grupos feministas, siempre es necesario tener una legislación que permita abortar lo más tarde posible porque la decisión de detener un embarazo, una decisión que va a cambiar toda la vida, tiene que poder ser tomada con el mayor tiempo posible. Estas luchas terminan siendo políticas y son compromisos que se basan en la situación de cada país, en el momento en que se vota.

