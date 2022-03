A 60 años de los Acuerdos de Evián, el recuerdo de los argelinos, pieds-noirs y harkis sigue vivo

Guerra de Argelia

La firma de los Acuerdos de Evián entre Francia y Argelia, el 18 de marzo de 1962, marcó el fin de casi ocho años de sangriento conflicto y allanó el camino para la independencia del país norafricano. Pero las divisiones entre argelinos, pieds-noirs y harkis no desaparecieron de un día para otro, y hasta hoy las heridas siguen abiertas. Testimonios de tres de ellos que vivieron este acontecimiento histórico.

Por Anne Bernas.

"El 18 de marzo me sentí feliz". Hamid Khemache nació el 19 de diciembre de 1950 en Oulad Oumarou, Argelia. Llegó a Francia con 11 años, el 6 de mayo de 1962. Tiene buenos y malos recuerdos de la Argelia de su infancia: "Cuando éramos niños, no había diferencias, todos jugábamos juntos independientemente de nuestros orígenes", relata. El 18 de marzo de 1962, se encontraba en Azazga, una pequeña ciudad de la Gran Cabilia: "Iba de camino a casa y, de repente, un avión pasó por encima de mí lanzando volantes en los que estaba escrito ‘Alto el fuego’. (...) Esta imagen permanece en mi cabeza".

Los harkis, de la defensa de Francia al horror de los campos

El fin de un conflicto sangriento que afectó directamente a su familia. Su padre no era un harki, su tío y su hermano mayor sí, pero aun así fue asesinado. Hamid tenía entonces cinco años. Este guarda rural fue asesinado "desde el principio de los acontecimientos, en 1955. Y mi abuelo, que también era guarda rural, fue asesinado un año después por el FLN, bueno, al principio todavía no era el FLN. Es una historia de venganza, de ajuste de cuentas. Porque al principio, vi a miembros del FLN venir a comer a mi casa... Además, mi padre tenía un gran amigo del FLN...", cuenta.

Hamid Khemache recuerda el día del funeral de su padre, la enorme multitud presente alrededor del cuerpo rodeado por una bandera azul-blanca-roja. En cuanto a su abuelo, tardaron un año en encontrar su cuerpo, "gracias a un helicóptero del ejército". Hamid Khemache fue entonces adoptado como pupilo de la Nación.

Los harkis forman parte de las fuerzas auxiliares del ejército francés durante la guerra de Argelia, sin tener estatus militar. Tras la guerra, París se comprometió a acogerlos a ellos y a sus familias. Pero tras los Acuerdos de Evián, Francia incumplió este compromiso y sólo un puñado de ellos, unos 40.000, llegaron a la metrópoli en terribles condiciones. Los demás fueron abandonados y tuvieron que quedarse en Argelia a riesgo de ser asesinados.

"En mayo de 1962, salimos hacia Tizi Ouzou y luego nos llevaron a Francia, algunas de mis hermanastras se quedaron. Teníamos un poco de miedo, porque oímos que secuestraban a la gente en todas partes. Cuando subimos a los barcos, los camiones militares estaban cubiertos con lona... Había mucha gente abandonando el país hacia el continente", prosigue.

Luego llegó la época de los campos, el horror de los campos: "Primero me pusieron en el campo de Rivesaltes, luego en el de Larzac y después en el de Bias, en el Lot-et-Garonne". En Rivesaltes, donde permaneció hasta octubre de 1962, los recuerdos de Hamid Khemache son dolorosos: las alambradas, la prohibición de cantar y los indecibles maltratos. "Era atroz, teníamos que correr cuando el ejército nos decía que fuéramos a por agua, vivíamos en tiendas del ejército. Dormíamos en sacos de dormir con paja dentro", recuerda, matizando: "Tuve mucha suerte, gracias a mi tío y mi hermano, sólo estuve dos años en los campos".

"Los harkis se utilizaban como carne de cañón, hoy se utilizan como papeletas electorales"

La herida sigue abierta 60 años después. Hamid Khemache lamenta que los harkis que sirvieron a Francia fueran tratados tan mal. "El indulto concedido por Macron, me pregunto si no será porque las elecciones presidenciales están aquí...", dice.

"Si hubiera tenido edad para luchar en marzo de 1962, me habría puesto del lado de los que pedían la independencia de Argelia, y del FLN. Porque, cuando ves la recompensa que obtuvieron los harkis, es repugnante. Los harkis se utilizaban como carne de cañón, hoy se utilizan como papeletas electorales. Así lo creo y así lo pensaré siempre", sostiene.

No conoce el rencor ni el resentimiento hacia todos aquellos que compartieron su infancia argelina: "¡Tenía muchos amigos pieds-noirs en Argelia!" Hoy, Hamid Khemache, ex combatiente de la Opex en el Chad y ex guardia de prisiones, forma parte de una asociación de harkis pero también de pieds-noirs en la región de Dordoña.

Harkis en el campo de Bias, en el departamento del Lot-et-Garonne (suroeste de Francia), en 1975. AFP

Los pieds-noirs, extranjeros en su tierra natal

"Fuimos desterrados", confiesa Marie-Luce Mignon, hija de franceses presentes en Argelia desde hacía varias generaciones. Esta mujer nació el 10 de noviembre de 1941 en Argel, en el barrio popular de Bab el-Oued. "Estábamos todos mezclados, en la alegría, todas las nacionalidades, todas las religiones. Toda mi infancia transcurrió en la felicidad. Lo compartíamos todo, nos respetábamos y nos queríamos. En Bab el-Oued, éramos una gran familia", subraya.

Pero el 18 de marzo de 1962, todo se vino abajo para la joven que se convirtió en enfermera. "Era un domingo, un hermoso día de primavera, recuerdo, me veo en el balcón al sol. Todos estábamos tristes. No podíamos aceptar la idea de tener que dejar nuestra tierra, nuestro país. Un sentimiento de abandono se apoderó de nosotros. Nos habían mentido", recuerda. Y explica que los sucesos provocaron muchas desavenencias en su barrio: "Vivíamos bajo un toque de queda permanente, pero a pesar de todo pensábamos que aún podíamos cambiar las cosas".

Los pieds-noirs son los franceses que vivían en Argelia. Tenían, al igual que los franceses de la metropolí, los derechos asociados a la condición de ciudadano. Tras la firma de los Acuerdos de Evián, aumentaron las masacres y las exacciones contra esta comunidad. En 1962, unos 800.000 llegaron a la Francia continental y tuvieron que adaptarse con dificultad y en medio del rechazo de parte de la población.

"En mi edificio", relata, "había una familia árabe que llevaba allí desde la guerra del 14-18, y éramos muy amigos. Un día, algunas personas de la OAS [Organización del Ejército Secreto, pro Argelia francesa] fueron a su casa. Le dijeron a Baya: ‘Eres conocida en el barrio, puedes quedarte, nadie te hará daño’. Ella respondió: ‘Sé que no me harán daño, pero mis hermanos árabes podrían hacerlo; por eso me veo obligada a marcharme’. Ese es el clima que reinaba". Marie-Luce matiza: por supuesto, todo no era ni blanco ni negro.

Luego llegó la época del terror. Cientos de bombas cayeron cada noche en Bab el-Oued. Explotó por todos lados. "Teníamos que abrir las ventanas rápidamente para que no se rompieran", recuerda la mujer.

"Nos permitieron dos maletas por persona, para meter toda nuestra vida"

La madre de Marie-Luce empezó entonces a tener una depresión. A finales de mayo de 1962, llegó el momento de abandonar su hogar: "Nos permitieron dos maletas por persona, para meter toda nuestra vida". Y nos cuenta, con lágrimas en la voz, que su madre quería meter en la maleta el molinillo de café que le regalaron para el Día de la Madre, pero que ocupaba demasiado espacio, y que el juego de cubiertos que había elegido era demasiado pesado, "así que tomamos algunas fotos, y ropa de abrigo porque sabíamos que hacía frío en la metrópoli".

Tras varios días de espera en el puerto, Marie-Luce consiguió billetes de barco para ella y su familia. "El día de la salida, las cosas estaban tensas por todos lados, así que tuvimos que salir a escondidas. Los que nos habían acompañado se quedaron en la barandilla de la entrada del puerto para despedirse", narra. Destino Port-Vendres, en los Pirineos Orientales, después de horas llorando, con la cabeza llena de dudas y preguntas "hasta reventar el corazón". Allí, a diferencia de los que desembarcaron en Marsella, Marie-Luce y su familia fueron acogidos con gran comodidad y cariño.

Pieds-noirs en el puerto de Orán, a la espera de embarcarse para Francia, el 7 de julio de 1962. UPI / AFP

Pero 60 años después, Marie-Luce confiesa que la herida sigue abierta: "Sentimos que la gente murió por nada". Cada 26 de marzo, recuerda la masacre de la rue d'Isly, "a toda esa gente que se manifestó porque estábamos encerrados en Bab el-Oued, y que los mataron por nosotros, los mató el ejército francés".

Y, a sus 80 años, insiste en que no fue aceptada en Francia, que siempre la llamaron pied-noir, colonialista... "Sin embargo, nosotros éramos la gente pequeña. Vivíamos como los demás. Y soy doblemente francesa, porque dejé mi tierra natal para seguir siendo francesa. El presidente habló de nosotros, pero no hay que engañarse, ¡es porque hay elecciones! Pero somos un pueblo de pioneros, y sabemos lo que es levantar la cabeza", enfatiza.

Desde aquella fatídica partida, Marie-Luce Mignon y su marido, también pied-noir y en estrecho contacto con los harkis, volvieron a Argelia en 2016. Y, cuenta, "en la calle, la gente nos dio una maravillosa bienvenida. Nos dijeron: '¡Pero si están en casa! ¡Quédense aquí! ¿Por qué no vuelven?".

Los campesinos argelinos, de los campamentos del ejército francés a las ciudades

"Me enteré del alto el fuego el 19 de marzo de 1962. Estábamos en el campamento. No teníamos un transistor. Alrededor de las 10 de la mañana, un pequeño avión pasó muy bajo y dejó caer volantes. En el bloque de chabolas, yo era el único que sabía leer. Decía ‘Alto el fuego’; lo leí mal porque pensé que tenía que pronunciar todas las letras, pero todo el mundo lo entendió y fue un clamor absolutamente increíble. Por primera y última vez en mi vida, vi a mi padre, un hombre muy modesto, bailar como un loco", cuenta Slimane Zeghidour, que tenía entonces nueve años. En 1957, tres años después del comienzo de la guerra, él y todos los habitantes de su aldea fueron enviados al campo de reagrupación de Erraguene, en la Pequeña Cabilia, la Cabilia de los Babors.

El ejército francés había puesto en práctica una táctica traída de Indochina: para matar de hambre a los rebeldes, había que evacuar a los campesinos de los pueblos que los alimentaban. Así, dos millones y medio de campesinos se vieron obligados a abandonar sus pueblos y fueron reunidos en un millar de campos de reagrupación. "En una mañana, tuvimos que dejarlo todo y abandonar nuestro pueblo. No teníamos opción, era una orden militar. Nos encontramos en un campamento, rodeado de alambre de espino electrificado, en cabañas de paja. También había harkis con los que teníamos una relación terrible... Nos vigilaban los tiradores senegaleses", cuenta. Y Slimane recuerda que fue la primera vez que escuchó una llamada a la oración, proclamada por estos mismos tiradores senegaleses... En cuanto a los soldados franceses, también hicieron de profesores y enfermeros.

Campo de reagrupación de Novi, en Argelia, diciembre de 1959. © KEYSTONE-FRANCE/Gamma-Rapho via Getty Images

"Vivimos así hasta el día en que cayó el volante. Y para celebrar el acontecimiento, nos pidieron que marcháramos en el campamento. Como no había ninguna bandera disponible, atamos trozos de tela a palos y marchamos", dice, divertido.

Entonces Slimane Zeghidour y su familia volvieron a su pueblo: "Era un día de primavera, había flores por todas partes. Nieve en las cumbres. Cuando llegamos, el pueblo estaba cubierto de maleza, las ventanas y las puertas de las casas habían sido voladas: el ejército las había quitado para evitar que los rebeldes se escondieran allí". Pero al cabo de unos días, él y su familia se dieron cuenta de que sería imposible quedarse en su pueblo: "En el campamento, habíamos conocido la escuela y los médicos. Cuando volvimos a casa, nos encontramos con la niebla, abandonados por los franceses. Pero seguimos siendo partidarios de la independencia, de forma espontánea, sin saber realmente lo que significa. Así que todos nos fuimos a las ciudades". Así, Argelia se convirtió en el único país del mundo en el que no hay campesinado.

"Mis dos nacionalidades se mezclan: una nació de la otra y contra la otra"

Al llegar a Argel durante el verano de 1962, Slimane descubrió el mar y la electricidad. ¿Tenía miedo de las represalias del FLN? "¡No! El FLN se había olvidado completamente de nosotros. Porque en cuanto se logró la independencia, comenzó otra guerra, la que se libró entre las facciones del FLN por el poder. El FLN nunca más pensó en el pueblo", sostiene.

El Frente de Liberación Nacional (FLN) fue creado por el Comité Revolucionario de Unidad y Acción, el 1 de noviembre de 1954 como una continuación del movimiento revolucionario anterior que luchaba por la independencia argelina. Junto a su brazo militar, el Ejército de Liberación Nacional, lideró la independencia de Argelia hasta 1962. Luego gobernó el país instaurando un régimen de partido único hasta 1989, año en el que la nueva Constitución permitió la concurrencia a las elecciones de más fuerzas políticas.

Hoy Slimane es francés, pero también argelino. En 1953, era oficialmente un "francés musulmán de ascendencia no africana no naturalizado". En 1958, bajo la Quinta República, se convirtió en francés. El 3 de julio de 1962, día de la independencia, se convirtió en argelino, pero sin perder su nacionalidad francesa, que quedó "congelada". A continuación, inició el proceso de "reintegración" para obtenerla en la década de 1980. "Mis dos nacionalidades se mezclan. Una nació de la otra y contra la otra. Me siento argelino por origen, pero francés por pertenencia. Es un todo, un bloque coherente", afirma.

En 2022, Slimane Zeghidour se niega a hablar de una herida que no se ha cerrado. Pero, concluye, "siguen existiendo estigmas: Argelia ya no tiene campesinado, importa el 80% de sus alimentos y el 86% de la población se agrupa en la costa, es decir, el 14% del territorio. Mi país ha sido abandonado en el interior, todos se han ido a vivir donde vivían los franceses...".

