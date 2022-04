¿Cómo se sienten los franceses recién nacionalizados al votar por primera vez?

Francia

Cada año cerca de 100.000 personas adquieren la nacionalidad francesa. Algunos de ellos son latinoamericanos, que viven en Francia desde hace muchos años y desean gozar de los mismos derechos que todo el mundo. Uno de ellos es votar para escoger al presidente de la República francesa. ¿Qué se siente al votar por primera vez en un país en el que no se nació? Responden dos latinos recién nacionalizados.

El procedimiento de adquisición de la nacionalidad francesa es largo, complicado y lleno de obstáculos. Requiere de una gran tenacidad y conocimiento del funcionamiento de las instituciones en Francia, porque las condiciones se han ido endureciendo en los últimos años.

Por muy difícil que sea, para aquellos que han tenido que solicitar y renovar en numerosas ocasiones su permiso de residencia, la adquisición de la nacionalidad francesa es como conseguir el Santo Grial. Con él, se acabaron las largas colas a la entrada de las prefecturas (donde se tramitan los permisos de residencia) y los madrugones para conseguir cita en línea para la oficina de turno.

Más allá de las ventajas administrativas, para Lina Ramírez, la nacionalidad francesa representó “el momento en que ya estaba completamente asimilada. Podía hacer completamente parte de la sociedad. Además, iba a poder votar, que es el derecho más fundamental de los ciudadanos franceses”.

Lina llegó a Francia para cursar sus estudios universitarios, tras haber pasado por el Liceo Francés de Bogotá. Una educación francesa que le permitió integrarse sin dificultades en su nuevo país. Nacionalizada en 2019, estas van a ser las primeras elecciones presidenciales en las que vote.

“Siento que por fin puedo hacerlo. Y siento que tengo el mismo derecho que otra persona porque estoy completamente integrada y porque llevo aquí viviendo más de 10 años. Puedo completamente participar en la vida política del país,” apunta Lina.

De Perú la la escuela Politécnica de ingeniería militar francesa

Una integración que fue rápida para Marco Huarancca. Al poco de instalarse en París, se puso el uniforme militar francés durante la fiesta nacional. “Para el desfile del 14 de julio, que es el equivalente al Día de la Independencia en Francia, desfilé. Hice una escuela de ingeniería militar. Estuve con el uniforme, con el bicornio y al final [el desfile] acabó con un almuerzo en el Hôtel de Ville [ayuntamiento]”, recuerda este ingeniero peruano.

Su diploma de la prestigiosa escuela Politécnica de ingeniería le abrió rápidamente las puertas de la nacionalidad francesa. Ahora va a votar por primera vez en las elecciones presidenciales en Francia, en medio de un clima político muy diferente del peruano.

“En Perú hay mucho una cultura de imponerse al otro. Si piensas diferente, viene la agresión verbal. No es agradable”, apunta con desagrado Marco. “En cambio, en Francia, uno puede tener una posición bastante diferente a la del interlocutor, pero siempre se guarda el respeto. No hay una agresión personal, no se va en contra de los orígenes. Es una discusión más abierta”, estima.

Las elecciones presidenciales en Francia se celebrarán el 10 y 24 de abril de 2022.

