Emmanuel Macron dice estar dispuesto a ceder en la reforma de las jubilaciones

En una visita en el norte de Francia, el candidato a su reelección, se mostró dispuesto a negociar una de las medidas clave de su programa, abriendo la puerta a una edad de jubilación de 64 años en lugar de 65, siempre que el sistema esté equilibrado financieramente.

Pocas horas después de conocerse los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Emmanuel Macron se dirigió el lunes al norte del país, donde su rival Marine Le Pen concentra gran parte de sus electores.

En Carvin, en el Paso de Calais, Macron declaró estar listo para "cambiar" su posición sobre la reforma de las pensiones, reformando su promesa de campaña de 65 años para la jubilación a 64, si este tema "crea muchas tensiones".

Un poco antes, en Denain, una ciudad de la misma zona que es de las más pobres de Francia, Macron tuvo que responder a muchas preguntas sobre el tema. Una mujer le dijo: "Voté por usted pero lo lamento, usted no ama a los jubilados".

"No hay fetichismo", insiste Macron sobre la edad para jubilarse. "Estoy dispuesto a cambiar la relación con el tiempo si sentimos demasiada ansiedad entre la gente. Porque no puedes decir el domingo por la noche: 'Quiero reunirme y escuchar'. Y cuando vayas a escuchar a la gente, di: 'No me muevo'".

Por su parte, Marine Le Pen cuestionó la aparente inflexión de Macron. "Es una maniobra de Emmanuel Macron para tratar de recuperar o al menos mitigar la oposición de los votantes de izquierda", dijo la candidata de la Agrupación Nacional en la radio France Inter.

“No hay nada que esperar de Emmanuel Macron en este ámbito, irá al final de esta obsesión porque en realidad la jubilación a los 65 años es su obsesión (...) y estuvo muy contrariado durante el último quinquenio por no poder ir al final de esta reforma", añadió.

El candidato de La República en Marcha (LREM) logró su boleto para la segunda vuelta con un 27,85% de los votos, mejor de lo que estimaban los sondeos, seguido de su rival de la Agrupación Nacional (RN, 23,15%).

Francia se dispone a revivir el mismo duelo que en 2017, cuando Macron ganó el balotaje con un 66,1% de votos. Según los últimos sondeos, su ventaja ante Le Pen se reduciría ahora a entre 2 y 10 puntos.

