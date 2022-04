Francia: El 'frente republicano' contra Marine Le Pen se fisura

Francia - Elecciones

El frente republicano que impidió la victoria de Jean-Marine Le Pen en 2002 y de Marine Le Pen en 2017 en segunda vuelta de la elección presidencial francesa parece debilitarse. Cansados de elegir entre la extrema derecha y "el presidente de los ricos", electores de izquierda de un pueblo de la periferia de París contaron a RFI que no votarán por Emmanuel Macron.

No lejos de las pistas del aeropuerto Charles de Gaulle, el municipio de Mitry-Mory, (20 000 habitantes) es un pueblo de la periferia parisina, rodeado de cultivos y de depósitos industriales. Y es también un bastión de izquierda. En la primera vuelta de la elección presidencial francesa del 10 de abril, los candidatos de izquierda (Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel y Yannick Jadot) sumaron cerca de la mitad de los votos en este municipio, contra alrededor de un 25% a nivel nacional.

De cara a la segunda vuelta del 24 de abril, muchos electores dicen a RFI que no saben si votarán por Emmanuel Macron (En Marcha) o Marine Le Pen (Reagrupación Nacional) - una alternativa que muchos comparan a elegir entre “la peste y el cólera” - o bien si optarán por abstenerse o votar en blanco.

Una minoría de estos votantes de izquierda adhiere a la estrategia del ‘cordón sanitario’ contra la extrema derecha. Es el caso de Brigitte, una jubilada entrevistada por RFI mientras guarda sus compras en la maletera de su auto. Brigitte recuerda que en 2017 votó por Emmanuel Macron para evitar la elección de Marine Le Pen. Esta vez, se dice “asqueada” por el duelo entre Macron y Le Pen. "No voy a ir a votar. Me voy a abstener. En los últimos 11 años no me aumentaron la pensión. Treinta céntimos por ahí y por allá, nada más. Le Pen me da mucho miedo. Entre la peste el cólera no quiero elegir”, dice.

Brigitte se prepara para otro quinquenio agitado, gane quien gane: “Ni modo, saldremos a las calles si sale electa. Y si Macron gana, ¡también!"

En cambio, Yacine, un joven gerente de una óptica, elector de izquierda también, sí votará por Macron en virtud del frente republicano. “No me puedo dar el lujo de abstenerme y de votar en blanco en segunda vuelta”, opina.

Yacine teme que la llegada de Le Pen a la cabeza del ejecutivo desate las violencias xenófobas y homofóbicas “como ocurrió con Trump en Estados Unidos”.

El centro de Mitry-Mory. © RFI Raphaël Morán

Lo mismo opina una madre de familia musulmana. Apunta a su velo islámico cuando le preguntamos por quién va a votar en segunda vuelta. Nos dice que se marcharía de Francia si Marine Le Pen prohíbe el velo islámico en las calles como lo indica su plan de gobierno. Una medida que ya no es una prioritaria, matizó este fin de semana el círculo cercano de la candidata de extrema derecha.

En estas tierras de la periferia parisina que se movilizaron en el marco de la revuelta de los Chalecos Amarillos, el presidente Macron suscita un fuerte rechazo y solo obtuvo el 18% de los votos en primera vuelta.

Rechazo masivo a Macron

El mandatario francés que muchos identifican como 'el presidente de los ricos’ por su política fiscal más favorable a las clases medias altas y una serie de comentarios despectivos hacia los más modestos, genera un descontento que llevan incluso a electores de izquierda a inclinarse por su rival Marine Le Pen.

Contrariamente a lo que ocurrió en las elecciones de 2002 y 2017, cuando los votantes de izquierda sumaron sus votos a los de la derecha para dar a Jacques Chirac (2002) y Emmanuel Macron (2017) un triunfo contundente contra la ultra derecha en segunda vuelta, una parte significativa del electorado de izquierda podría abstenerse o votar en blanco.

Según la encuestadora IPSOS, el 16% de los electores de Jean-Luc Mélenchon votaría por Marine le Pen y el 51% es indecisos.

Y ante algunos electores de izquierda, la estrategia de normalización de Marine Le Pen parece haber funcionado. Un elector comunista considera que 'el programa de Marine Le Pen es más de izquierda que el de Macron". Mani, un francés de origen extranjero que votó por Mélenchon en primera vuelta, no descarta por su parte votar por la líder de Reagrupación Nacional en la segunda. "Aún no me he decidido. Estoy tan decepcionado de Macron que, tal vez votaría a Le Pen. ¿Por qué no dejarle una oportunidad? La gente dice que su partido es racista. Pero racistas los hay por todas partes. Marine Le Pen al menos dice las cosas claramente: si usted quiere vivir en Francia, respétela”, comenta Mani.

Leer: Entrevista con Arsenio Cuenca, especialista de la ultra derecha, sobre la estrategia de normalización de Marine le Pen

La alcaldesa comunista de Mitry-Mory, Charlotte Blandiot Faride, percibe el descontento popular. "Hace varios años aquí en los suburbios parisinos, que los habitantes constatan un retroceso social, la vivienda se encarece, los transportes se degradan, es difícil circular y los servicios públicos desaparecen: aquí desapareció una sucursal del seguro social, la oficina de correo ya no abre sino por la mañana y la oficina de Tesorería fue cerrada. Hay rabia entre la gente”, constata.

Charlotte Blandiot Faride, alcaldesa comunista de Mitry-Mory en entrevista con RFI. © RFI Raphaël Morán

La edil comunista comprende la amargura de los electores que no quieren votar por Macron. Pero llama a votar sin ambigüedad por el presidente para cortarle el camino a Marine Le Pen. “Es impensable que la extrema derecha llegue al poder”, dice, y llama a movilizarse para las legislativas que califica de “tercera vuelta” para la izquierda.

Las encuestas realizadas a una semana de la segunda vuelta indican que el presidente Macron podría ganar con alrededor del 54% de los votos contra Le Pen.

