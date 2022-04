El voto joven, clave en la segunda vuelta de las elecciones francesas

Francia

Marine Le Pen y Emmanuel Macron se enfrentan este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Para ambos es clave recuperar el voto de la izquierda, que representó cerca de un tercio de los sufragios en la primera ronda. Un porcentaje aún mayor entre los menores de 35 años. De ahí que los jóvenes militantes por Emmanuel Macron se movilicen estos días para convencer a los estudiantes.

Garance tiene 19 años y milita desde sus 16 en Los jóvenes con Macron, una rama del partido oficialista La República en Marcha. Estudiante de Ciencias Políticas en la Sorbona, está acostumbrada a encontrarse en minoría en los debates. “Muchos de mis compañeros, en cuanto oyen el nombre de Emmanuel Macron, no quieren hablar conmigo de política. Y eso que Macron es el presidente de los jóvenes. ¡Todo lo que ha hecho por la juventud! No veo a otro candidato haciendo tanto,” se entusiasma esta joven originaria del Ain, un departamento del este de Francia. Llegó a París en septiembre de 2021 para cursar sus estudios universitarios.

Garance habla de "pase cultural", un cheque de 300 euros para gastar en el sector cultural, o los almuerzos a un euro en los restaurantes universitarios durante la pandemia. Se apoya en estas medidas sociales dirigidas a los jóvenes para intentar convencerlos de que voten Macron en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas.

Garance, una joven militante de La República en Marcha, el partido oficialista francés. © Lucía Valentín

No es tarea fácil. Muchos estudiantes están muy enfadados de ver cómo se repite la historia de hace cinco años, cuando se encontraron en segunda vuelta los mismos candidatos, y también entonces se llamó a hacer frente común para impedir la llegada al poder de la extrema derecha. El edificio histórico de la universidad de la Sorbona llegó a ser ocupado la semana pasada por los estudiantes más encolerizados.

Solène, estudiante de química de 19 años, no tiene nada claro por quién va a votar el domingo, si acaso vota por alguien. “Macron ha hecho solo lo mínimo en favor de la juventud”, se queja esta habitante de la Sena-San Denís, un departamento eminentemente obrero, situado en la periferia norte de París. “¡El pase cultural ya existía en algunos departamentos como el mío! Jean-Luc Mélenchon, el candidato de izquierda por el que voté en la primera vuelta prometía mil euros mensuales a cada estudiante universitario. No ha pasado a la segunda vuelta y estoy súper decepcionada. No sé qué voy a hacer el domingo. Si quiero impedir la elección de Marine Le Pen tengo que votar Macron y eso me molesta”.

Mi prioridad en la primera y segunda vuelta era votar en favor del medioambiente - Marco, estudiante de la Sorbona.

Caelan, estudiante de doctorado, está más resignado, aunque también votó por Mélenchon en la primera vuelta. “No me encanta Macron pero acepto que en la democracia francesa hay que votar por el menos malo. Hay países en los que ni siquiera se presenta esa opción”.

Marco, por su parte, estudia Ciencias del Medioambiente. Como para la mayoría de estos jóvenes, la lucha contra la crisis climática es esencial. “Mi prioridad en la primera y segunda vuelta era votar en favor del medioambiente. Primero pensé en votar por el ecologista Jadot, pero cuando vi que el programa de Mélenchon era muy parecido y que tenía más posibilidades de calificarse, voté por él. No consiguió calificarse y ahora, en la segunda vuelta, los programas de Macron o Le Pen no son buenos para el medioambiente”.

Garance intenta responder a cada una de las inquietudes de los estudiantes con los que habla, dejando caer entre sus frases la amenaza apenas velada que representa, para ella, la llegada al poder de la ultraderechista Marine Le Pen, mencionando que supondría un salto al vacío para la democracia francesa. Sabe que cada voto de estos jóvenes cuenta. Los sondeos pronostican una victoria bastante ajustada de Emmanuel Macron el domingo, dentro del margen de error con el que son efectuadas estas encuestas.

