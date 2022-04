Debate Macron-Le Pen: ‘Marine Le Pen dio la impresión de contenerse’

Francia

Un día después del duelo en el que los dos finalistas de las elecciones presidenciales, Emmanuel Macron y Marine Le Pen, se enfrentaran en el terreno de las ideas, RFI entrevistó a Adrien Broche, consultor de opinión de la empresa de investigación y sondeos Viavoice. ¿El debate televisado del 20 de abril cambiará algo en la elección de los votantes?

Por Arnaud Pontus

RFI: ¿Hay un ganador al final de este debate?

Adrien Broche: Es una pregunta bastante difícil de responder. Creo que habría que analizar este debate, y todos lo hicieron, teniendo en mente el debate de 2017.

Recordar el debate de hace cinco años y hacer la comparación...

Exactamente. Esa es un poco la dificultad que había para ambos, y obviamente para Marine Le Pen en particular. Está claro que, desde ese punto de vista, a Marine Le Pen le costó despegarse de él. A veces, casi le persigue este debate de 2017, tanto en el fondo como en una serie de juicios de valor. Es este juicio de incompetencia que obviamente le han hecho desde 2017, que obviamente no ha liquidado del todo. Y en la forma, ya que ha dado constantemente la impresión de estar a la defensiva, de contener sus golpes si seguimos la metáfora del combate de boxeo que permitió a Emmanuel Macron ocupar el lugar, el espacio, y ocupar este debate. Así que, desde ese punto de vista, creo que podemos decir que Emmanuel Macron ha tomado ventaja.

De hecho, la vimos casi en silencio por momentos. La candidata estaba encajando los golpes mientras era atacada.. Esto fue muy claro en cuanto a los vínculos con Rusia y los bancos rusos...

Por supuesto. La pusieron casi contra las cuerdas, a veces sin respuesta o la respuesta se quedó un poco corta. Emmanuel Macron, por su parte, incluso en sus posturas, permaneció muy al fondo de su silla, recordando los grandes debates entre Giscard d'Estaing y François Mitterrand.... Hoy en día, la comunicación política no se aborda de esta manera. Pero jugó en esta posición.

Una actitud física que fue muy comentada en las redes sociales. Se habló de arrogancia, de petulancia. ¿Puede todo esto jugarle una mala pasada a Emmanuel Macron?

Los debates entre las dos rondas tienen que ver principalmente con eso, es una forma de jugar con su imagen. Efectivamente, usted ha hablado de arrogancia. En Viavoice, este fin de semana hemos realizado un estudio precisamente sobre estas características. Lo que se desprende de este estudio en pocas palabras: Emmanuel Macron parecía más presidencialista, más competente, más democrático, menos preocupante, pero menos honesto y menos cercano a los franceses que Marine Le Pen. Si tomamos uno por uno, pero para ir muy rápido, estos diferentes rasgos de imagen, ¿puede cambiar algo? Presidenciable, evidentemente Emmanuel Macron lo va a seguir siendo, aunque haya jugado un poco a la arrogancia; competente también, no hay que preocuparse desde ese punto de vista; demócrata, creo que la brecha era pequeña pero la va a mantener; sobre la honestidad y la cercanía al pueblo francés, creo que ahí hay algo que puede estar en juego. ¿Ha conseguido Emmanuel Macron alcanzar a Marine Le Pen en cuanto a su proximidad con los franceses? En cualquier caso, creo que era un objetivo para él. Lo vimos en particular en la forma en que invirtió una serie de cosas, hablando con los periodistas desde el escenario, y con Marine Le Pen. Nosotros cuatro. Los cuatro estamos en esa situación [refiriéndose a la situación económica del mismo presidente, Marine Le Pen y los dos periodistas que lo entrevistaban].

Nosotros cuatro somos privilegiados...

Exactamente, nosotros cuatro somos unos privilegiados. Así que, en cierto modo, soy el que mejor conoce esta realidad de la gente de élite. En cualquier caso, lo asumo. Y eso también ha sido muy inteligente y creo que Marine Le Pen no ha conseguido salir del todo de esta trampa que le han tendido.

También hubo una discrepancia quizás, los que vimos el debate, entre las cifras que Emmanuel Macron expuso, las cifras que se suponían eran la realidad y la percepción de la realidad, y la sensación que Marine Le Pen parecía defender de su lado...

Sí, absolutamente. Aquí también, dos cosas. En primer lugar, la cuestión de la competencia. Una vez más, en este tema de los números, Emmanuel Macron sabe que es su punto fuerte. Marine Le Pen sabe que es su punto débil. Y ambos hacen hincapié en esto. Emmanuel Macron sabe evidentemente que yendo por este terreno, siempre tendrá una especie de ascendencia sobre Marie Le Pen por costumbre, pero también quizás por sus cualidades personales que le hacen sentirse más cómodo en general con esto. Y Marine Le Pen siempre lucha, aunque se oponga y se equivoque, aunque se aproxime a una cifra. El problema es que cuando ocurre una vez, no es tan problemático. Pero cuando sucede varias veces, y una vez más, no sale de ese espacio presencial y casi profesoral que le impone Emmanuel Macron, puede suponer un problema. Efectivamente, como usted ha dicho, existe este segundo aspecto, existe el aspecto de la realidad, el aspecto de la percepción de la realidad-realidad. Aquí también hubo un sesgo por parte de Emmanuel Macron, que fue una especie de inversión de la carga del balance o también refiriéndose a Marine Le Pen a sus votos, de inversión de la carga de la realidad: "Yo soy el que conoce la realidad, la conozco desde hace cinco años, he hecho más de 600 viajes". De hecho, también jugamos con esto y creo que él había anticipado bien estos ángulos.

¿Cambia algo este debate en el resultado de la votación? Según los sondeos, Emmanuel Macron gana con un 54 a 56% de los votos el domingo 24 de abril…

En general, ¿un debate cambia algo? En general, no mucho. ¿Qué impacto tiene en general un debate entre las dos elecciones? Cristaliza posiciones electorales que ya se habían anticipado. Convence a los convencidos. En realidad, no son muchos los que dudan entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Ahora, para la gente que está más bien indecisa, indecisa entre la abstención, el voto blanco o uno de los dos candidatos, ¿llevará a estos candidatos a las urnas? Es bastante difícil de decir. Personalmente, no lo creo necesariamente.

