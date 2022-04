'No me identifico con ninguno': franceses divididos entre abstención y pragmatismo

Francia

¿Macron, Le Pen o ninguno? La abstención puede ser otra protagonista de la jornada electoral de este domingo, especialmente entre los electores de Jean-Luc Mélenchon, el candidato de izquierda que quedó en tercer puesto. Los ciudadanos pesan el pro y el contra de abstenerse, votar en blanco o votar por pragmatismo. RFI conversó con algunos de ellos en la capital.

Anuncios Lee mas

En esta soleada mañana de primavera en París, los franceses se dirigen con ánimo al trabajo. Pero apenas les preguntamos por los comicios, ponen cara larga.

Ni la ultraderechista Marine Le Pen ni el presidente Emmanuel Macron entusiasman y la sombra de la abstención planea sobre la elección. "No me identifico con ninguno de los discursos políticos. Estoy decepcionado, como la mayoría de los franceses", dice a RFI William, bibliotecario que no irá a votar este domingo este domingo 24 de abril.

"En cambio sí iré a votar en las legislativas. Eso me interesa más", añade. La capital votó en primera vuelta en su gran mayoría por Emmanuel Macron y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon. Éste no emitió consigna de voto y llamó a votar masivamente por su movimiento en las elecciones parlamentarias del próximo 12 de junio.

El debate presidencial

Cansada después de dos años de pandemia, Marie, enfermera, todavía duda entre Macron y Le Pen. "Desafortunadamente tengo la impresión de que habrá muchos votos en blanco. Yo votaré, pero estoy muy indecisa", cuenta.

Algunos parisinos siguieron el debate del miércoles, el único con el presidente candidato. Luca, analista financiero en la capital, no votó por Macron en la primera ronda pero seguro votará contra la candidata de ultraderecha en la segunda.

"Ya había tomado mi decisión. No defiendo a Macron pero el debate sí me tranquilizó cuando vi la incompetencia flagrante de Le Pen", recuerda.

Escuche de nuevo nuestro programa especial: "Debate presidencial: la arrogancia de Macron y la inconsistencia de Le Pen"

"De mala gana, pero sí iremos a votar"

Un grupo de cuatro jóvenes diseñadores toma un baño de sol en frente de su oficina. Ellos también vieron el debate, pero apagaron el televisor después de que los candidatos abordaran el tema de la ecología.

"Hablaron de clima durante apenas dos minutos. No están al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo", critica uno de ellos. Deplora que ni Macron ni Le Pen propongan medidas acordes con los datos del IPCC, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático.

Los cuatro, sin embargo, están determinados a cortarle el paso a la extrema derecha. "Yo ya elegí por quién votaré", dice una. "Claro, iremos a votar. De mala gana pero síiremos", confirman los demás.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo