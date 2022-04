Emmanuel Macron promete un ‘método refundado’ para ser ‘el presidente de todos’

Elecciones en Francia

Emmanuel Macron, reelegido este 24 de abril presidente de la República francesa con cerca del 59% de los votos frente a Marine Le Pen, prometió un "método refundado" para ser "el presidente de todos", durante un discurso ante sus seguidores al pie de la Torre Eiffel en París.

Antes de que se conocieran las primeras estimaciones oficiales de voto reinaba la tensión entre los militantes, informa nuestra enviada especial Lucía Valentín. Temían una sorpresa, aunque los sondeos publicados en medios extranjeros daban ganador por una amplia mayoría a Emmanuel Macron.

Explosión de felicidad

Esa tensión se convirtió en una explosión de felicidad a las ocho de la noche con la aparición del rostro de Macron en las pantallas gigantes instaladas a ambos lados de la Torre Eiffel. Su candidato se impuso en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales con cerca del 59%. Una importante victoria, pero lejos del resultado obtenido hace cinco años, cuando Macron batió a Le Pen con el 66% de los votos.

El alivio de los militantes y simpatizantes, las lágrimas de felicidad y los gritos aislados de "Le Pen a Moscú" quedaron pronto ahogados por la música a todo volumen. El Campo de Marte se convirtió en una discoteca macronista a cielo abierto.

Tras hora y media de baile, el presidente reelegido llegó a este emblemático lugar parisino rodeado por su esposa y los hijos de los miembros de su equipo de campaña, mientras se oía la Oda a la Alegría de la 9ª Sinfonía de Beethoven, el himno europeo.

"Este voto me obliga"

"Esta nueva era no será una continuación del quinquenio que termina, sino la invención colectiva de un nuevo método para cinco años de mejor servicio a nuestro país y a nuestra juventud", dijo Emmanuel Macron en su discurso de victoria desde el Campo de Marte.

"Quiero dar las gracias a todos los franceses y francesas que, en la primera y en la segunda vuelta, depositaron su confianza en mí para hacer realidad nuestro proyecto de una Francia más independiente y una Europa más fuerte. Y a través de inversiones y cambios profundos, seguir garantizando un progreso concreto para todos, liberando la creatividad y la innovación en nuestro país, y hacer de Francia una gran nación ecológica", dijo Emmanuel Macron.

"También sé que muchos de nuestros compatriotas me han votado hoy no para apoyar las ideas que llevo sino para bloquear las de la extrema derecha. Y quiero darles las gracias aquí y decirles que soy consciente de que este voto me obliga para los próximos años", continuó el jefe de Estado.

Al pedir a sus seguidores que no abucheen a Marine Le Pen ni a sus votantes, Macron dijo: "No, no abucheéis a nadie. Desde el principio les pedí que no silbaran. Porque a partir de ahora, ya no soy el candidato de un bando, sino el presidente de todos".

"Sé que para muchos de nuestros compatriotas, que hoy han optado por la extrema derecha, la rabia y los desacuerdos que los llevaron a votar por este proyecto también deben ser respondidos. Esta será mi responsabilidad y la de quienes me rodean", dijo.

"Momentos trágicos"

"La guerra de Ucrania está ahí para recordarnos que atravesamos momentos trágicos en los que Francia debe hacer oír su voz, mostrar la claridad de sus opciones y construir su fuerza en todos los ámbitos. Y lo haremos", dijo también.

Emmanuel Macron habló frente a sus partidarios y miembros de su gobierno, su mayoría y su equipo de campaña, entre ellos el primer ministro Jean Castex, el ministro de Asuntos Exteriores Jean-Yves Le Drian, el ministro de Justicia Eric Dupond-Moretti y su aliado François Bayrou, presidente del MoDem.

Tras su discurso, una Marsellesa fue cantada por la mezzosoprano egipcia Farrah El Dibany, miembro de la Academia de la Ópera Nacional de París. A continuación, el presidente reelegido dio un paseo con su esposa.

Emmanuel Macron ha sido reelegido este domingo presidente de la República con cerca del 58% de los votos frente a Marine Le Pen (cerca del 42%), según las primeras estimaciones, una clara victoria matizada por el inédito resultado de la extrema derecha y una elevada abstención (28%).

