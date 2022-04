Marine Le Pen: ‘Esta noche lanzamos la gran batalla electoral de las elecciones legislativas’

Elecciones en Francia

Marine Le Pen, derrotada el domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con cerca del 42% de los votos, dijo que su resultado era "una victoria rotunda".

"Las ideas que representamos alcanzan cumbres. (...) El resultado en sí mismo representa una victoria rotunda", dijo desde su cuartel electoral el domingo por la noche, poco después de la publicación de las estimaciones que daban a Emmanuel Macron como reelegido.

"Esta noche lanzamos la gran batalla electoral de las elecciones legislativas. Lideraré esta batalla junto a Jordan Bardella, con todos los que tuvieron el valor de oponerse a Emmanuel Macron en la segunda vuelta, con todos los que tienen a Francia en el corazón", añadió.

"Yo lideraré esta batalla"

"Continuaré con mi compromiso con Francia y los franceses", prometió la candidata de Agrupación Nacional. "Yo lideraré esta batalla", asestó, agregando que el partido "trabajará para unir a todos aquellos que, vengan de donde vengan, quieran unirse y reunir sus fuerzas contra Emmanuel Macron para presentar o apoyar a los candidatos en cualquier lugar".

"Hoy no tengo ningún resentimiento en esta derrota" y "no puedo evitar sentir una forma de esperanza (...) Esta Francia demasiado olvidada, nosotros, no la olvidamos", subrayó Le Pen.

Preguntado en TF1 sobre la posible candidatura de la Sra. Le Pen en las elecciones legislativas, el presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, sugirió que buscaría la reelección en la 11ª circunscripción de Pas-de-Calais (Hénin-Beaumont/Carvin).

Pas-de-Calais

"Ella lo ha insinuado en gran medida. No hablo por ella", pero "creo que será candidata a las elecciones legislativas en su popular circunscripción de Pas-de-Calais", dijo. "Hay una tercera vuelta en estas elecciones", añadió Bardella.

Derrotada en 2007 y 2012 en esta circunscripción de Hénin-Beaumont, una ciudad en la que el RN tiene uno de sus mejores resultados electorales en Francia, la señora Le Pen se convirtió en diputada en las elecciones legislativas de 2017.

Por su lado, Eric Zemmour, el excandidato de ¡Reconquista!, llamó a una unión de las derechas de cara a las elecciones legislativas de junio.

Con la AFP

