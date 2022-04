La izquierda francesa negocia de cara a las legislativas

FRANCIA

La Francia Insumisa y los socialistas inician conversaciones para intentar una coalición. Cargos socialistas critican a su secretario general y la actitud de Mélenchon que ya se postuló a primer ministro. Macron parte como favorito para revalidar mayoría

Anuncios Lee mas

Una vez pasadas las presidenciales, arrancan las negociaciones para formar coaliciones de de cara a la legislativas de junio conocidas popularmente como la tercera vuelta. La izquierda populista de Jean-Luc Mélenchon que se quedó con un 22% a las puertas de entrara en la segunda vuelta presidencial lleva días avanzando en sus contactos con los ecologistas y el Partido Comunista en una posición de fuerza que ahora quiere hacer valer con el partido socialista, hundido tras los comicios. Mélenchon ya se ha postulado al puesto de primer ministro y pidió una mayoría para derrotar a Macron y buscar esa cohabitación en el poder. Ambas formaciones, insumisos y socialistas, exploran esta mañana las posibilidades de acuerdo pero hay divergencias serias. El exsecretario general del PS, Jean-Cheristophe Cambadélis ha denunciando en la emisora FranceInfo que con su actitud Mélenchon no busca una coalición sino una rendición de los suyos y que las diferencias en cuestiones como la UE o la laicidad deben llevar a los socialistas a una refundación de su proyecto socialdemócrata y no a una convergencia con LFI como algunas voces proponen. Cambadélis no es el único que preconiza la insumisión socialista a Mélenchon y que critican la estrategia de abrir negociaciones del actual secretario del partido Olivier Faure tras la catástrofe en las presidenciales. En realidad el sistema complica bastante que la izquierda pueda conseguir esa mayoría. Mélenchon, al igual que Le Pen, tiene posibilidades de aumentar sensiblemente sus 17 diputados actuales pero la mecánica de la doble vuelta y las alianzas suele penalizar a los extremos como regla general en cada una de las 577 circunscripciones donde se juegan las legislativas.

La dificultad de los extremos en las legislativas

La ultraderecha de Le Pen también centra sus esfuerzos ahora en esta tercera vuelta en este escenario de una Francia tripolar. Este rearme de ambos bloques intenta disimular sin embargo algunas debilidades. Lo cierto es que Macron parte con ventaja. No sólo porque los franceses suelan dar la mayoría al presidente elegido en las legislativas, sino también porque su partido está unido y no presenta fracturas, más si cabe después de su reelección mientras que ocurre justo lo contrario con sus rivales. En el bloque de izquierdas las divisiones son evidentes: en la primera vuelta hubo hasta 6 candidaturas y, a pesar que Mélenchon se clasificó como tercero con casi ocho millones de votos, muchos partidos ‘hermanos’ siguen sin reconocerle como el más capaz de reunir tras de sí a una coalición progresista. Algo similar, aunque menos marcado, ocurre con los votantes de la extrema derecha, ya que también hay un sector que se decantó en primera vuelta por Zemmour y el propio polemista ya ha criticado que el clan Le Pen en su conjunto repita tanta derrota final evocando la necesidad de un relevo.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo