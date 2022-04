Cerca de París, la difícil convivencia entre vecinos y narcotraficantes

Francia

Los vecinos de este edificio de Pantin han visto como su garaje y su vestíbulo ha sido ocupado por traficantes de drogas que los amenanazan con represalias si no les dejan "trabajar".

Un pequeño "ejército de traficantes" está acampado en la entrada y no parecen estar dispuestos a moverse. Desde hace un mes, los vecinos de un pacífico edificio de Pantin, ciudad de la periferia norte de París, ven cómo los narcotraficantes se apoderan de su vestíbulo para hacer prosperar su comercio de drogas, obligándoles a cohabitar o a enfrentarse a las represalias.

Anuncios Lee mas

El 28 de marzo, los inquilinos del número 23-25 de la calle Saint-Gervais, situada a unos cientos de metros de París, estaban conmocionados. En las zonas comunes de su residencia de los años 80, se encontraron con un mensaje. "Hola. Como habrás notado, estamos instalados en el edificio", comienzan amablemente los autores del mensaje...

"Estamos aquí para trabajar, no para molestar (...) así que el que colabore con la policía, empezaré a quemar todos los coches del aparcamiento, uno por uno, ¡seguro que habrá un accidente!", continúa el mensaje cargado de errores ortográficos y gramaticales.

El tráfico de drogas es recurrente desde hace años en las inmediaciones de este edificio de quince plantas, cuya “arquitectura” es apreciada por los traficantes, al estar situado en un patio inaccesible para los coches, explica un padre de familia de unos treinta años, que desea permanecer en el anonimato. Llevo dos años aquí", continúa este empleado de un cine de las afueras. "Cuando llegué, el tráfico era bastante menor, no nos afectaba".

Pero la situación se ha deteriorado desde finales de marzo y la salida de la cárcel de un "capo" que se ha hecho cargo del tráfico de la zona, dicen los inquilinos. Información confirmada por fuentes policiales.

Desde entonces, en lugar de aparcar en la calle o en el patio, los vendedores de drogas ocupan el vestíbulo y organizan su jugoso tráfico en las zonas comunes. En el aparcamiento subterráneo, donde se han roto las cerraduras electrónicas para facilitar el acceso a las plantas, se exponen los precios de los medicamentos: 10, 20, 40 u 80 euros "El jachís por ahí” (sic), dice una inscripción acompañada de una flecha.

Largas filas y un sistema que lo invade todo

Un fin de semana se formó una "fila de 25-30 personas" que "obligó" a los narcotraficantes a requisar el ascensor para organizar el tráfico entre el aparcamiento y el vestíbulo, según un inquilino que obtuvo su piso a través del programa Action Logement, que permite a los empleados obtener un alojamiento con un alquiler más reducido.

En esta residencia se mezclan altos ejecutivos, artistas y familias modestas. Y contra su voluntad se encuentran en el centro de un tráfico con su cuota de molestias. Las escaleras de su edificio están impregnadas de un fuerte olor a orina. Las cajetillas de cigarrillos y las botellas de refresco completan el sórdido panorama.

Un gran grafiti en letras negras, recientemente borrado, advertía al portero que tuviera "cuidado". "La gente tiene miedo. Aquí hay un ambiente muy familiar. No quieren involucrarse", dice el empleado del cine.

Cuando John* (no es su nombre real) llega a casa con sus hijas, no está "sereno" y sobre todo "mira hacia el suelo". Un día, la mirada de este irlandés se cruzó "demasiado tiempo" con la de un traficante de drogas. Este último le ordenó enérgicamente que tomara su ascensor.

El propietario del edificio y la policía se defienden

Otro inquilino desde 1981, más atrevido, cree que "hay que demostrarles que esta es nuestra casa y no la suya". "Hace más de cinco años que no invito a nadie a mi casa. No se puede invitar a la gente cuando hay un ejército de narcotraficantes bloqueando la puerta", se lamenta este ejecutivo jubilado que, al igual que otros residentes, acusa al propietario del edificio, la empresa In'li, filial del grupo Action Logement, de inacción.

In'li, especializada en el alquiler de apartamentos con alquileres moderados "es plenamente consciente del tráfico", dijo su portavoz a la AFP. El propietario ha instalado sistemas de videovigilancia y control de acceso en los garajes.

"El tráfico se ve interrumpido con nuestra presencia (policial) todos los días", dijo la comisaria de Pantin, Ingrid Chemith. La policía también es responsable de la "interrupción del tráfico mediante detenciones" y de la imposición de "multas a los consumidores", añadió la oficial, asegurando que este punto de venta de drogas, uno de los doce que hay en la ciudad, se ha "desplazado".

Los residentes entrevistados en el lugar señalaron una "pequeña" calma que duró algunos días. Pero los traficantes han vuelto desde mediados de abril, convirtiendo el número 23-25 de la calle Pré Saint-Gervais en uno de los 276 puntos de venta de droga de Seine-Saint-Denis, en la región de París, que figuran en la lista del Ministerio del Interior.

Con AFP.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo