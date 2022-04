Un productor de aceite de girasol en Francia: la fabricación a destajo en un año ‘excepcional’

Francia

La invasión de Ucrania, gran productora de aceite de girasol, ha llevado a un aumento exponencial de los precios de las grasas vegetales. La Unión Europea ha dado luz verde para aumentar la producción de girasol y de otros cereales, pero desde ya los agricultores están sintiendo la presión de los mercados. Reportaje en el centro de Francia en una granja donde se trabaja a destajo para responder a la fuerte demanda de aceite.

Subido a una escalera de mano, Adrien Rivière vierte semillas de girasol en un enorme embudo. "La prensa trabaja las 24 horas del día", apunta este agricultor desde su almazara de Courtenay, un pueblo del departamento del Loiret, situado en el centro de Francia. Esta prensa de aceite funciona a destajo para satisfacer una demanda sin precedentes del aceite de girasol, que la guerra de Ucrania ha impulsado a precios sin precedentes.

Este agricultor de 35 años, que cultiva trigo, cebada, colza y girasol en 150 hectáreas, "nunca ha visto nada parecido". Tampoco lo ha hecho su padre y asociado, de 59 años. "La prensa funciona normalmente cinco o seis días al mes. Durante las últimas tres semanas, ha sido todos los días, sin interrupción. No tengo suficientes cubas de acero inoxidable", dice Adrien, señalando los grandes bidones azules que compró como refuerzo.

Las semillas grises se deslizan por el embudo hacia la prensa y luego se transforman: el aceite de las pepitas fluye hacia un enorme depósito y los residuos vegetales se recogen en una gran cuenca en forma de pequeños grumos sólidos -tortas de aceite- que se dan de comer a los animales de los "ganaderos locales".

Lo ideal es dejar reposar el aceite de girasol prensado en frío durante dos meses antes de embotellarlo. "La demanda ha reducido el tiempo a tres semanas", con el "único riesgo" de un pequeño depósito negro en el fondo de las botellas, menos estético pero inofensivo, destaca el agricultor, que también tiene tienda propia en el corazón de la granja. En su interior se alinean bonitas botellas de aceite de girasol y de colza, aromatizadas con limón, chalota o nuez.

Está desconcertado por su popularidad entre los compradores individuales. "Los pedidos de 10 litros se están convirtiendo en algo habitual. La escasez en los supermercados se debe al acaparamiento. Un cliente que consume tres litros al año tendrá diez o quince en casa, lo que es demasiado”.

Para él, "no hay escasez de [semilla de] girasol". "Tengo mucho en mis silos. Estamos trabajando con la cosecha del año pasado. Como hay demanda, estamos recurriendo a nuestras reservas de semillas”. A este ritmo, va a agotar sus reservas, pero cree que podrá "aguantar hasta la cosecha" en agosto.

Aumento exponencial de los precios por la guerra en Ucrania

La guerra en Ucrania, que exporta el 50% del aceite de girasol del mundo, ha hecho subir los precios de todas las oleaginosas. En dos meses, el precio del girasol, al igual que el de la colza, ha subido un 40% en el mercado europeo. La tensión se aviva ahora con la prohibición de exportar aceite de palma impuesta el jueves por Indonesia, el mayor productor mundial.

La guerra, y antes la pandemia de COVID-19, han mantenido los cereales y los aceites a precios sin precedentes, pero también han inflado los costes de producción de Adrien Rivière. Su abono "ha subido en dos años de 180 a 1.000 euros por tonelada", el combustible de su tractor ha aumentado "entre un 40 y un 50%" y el coste de los envases se dispara.

Para compensar, ahora vende sus tres litros de aceite (de girasol o colza) a 26 euros (frente a los 24 anteriores) y, sobre todo, ha aumentado entre un 20 y un 50% sus ventas al por mayor a la hostelería, a la que abastece en un radio máximo de 100 km.

Al final del camino de entrada a su granja, el amarillo brillante de las flores de colza empieza a volverse verde. A medida que las flores se desvanecen, crecen las silicuas, las vainas que contienen las semillas. El olor dulce y embriagador sigue siendo muy fuerte.

El año parece que va a ser "excepcional", pero Adrien no está del todo contento, ocupado en evaluar todo lo que podría ir mal hasta la cosecha. "Si no llueve lo suficiente", "si hay granizo"... "El agricultor sabe cuánto le cuesta producir, pero nunca cuánto va a vender”.

La volatilidad de los precios le atenaza. "No sabemos cuándo vender. La colza puede ganar 50 euros en un día y perder otros tantos. Eso es póker". Hace tres meses, vendió 30 toneladas de colza a 570 euros la tonelada en su próxima cosecha. "Actualmente -consulta su teléfono- los contratos están en 870 euros. Son 9.000 que no he ganado”. Por ello, se niega a comprometerse más antes de su próxima cosecha, y prefiere "esperar a ver si vuelve a subir".

"Sabemos producir, pero tanta volatilidad es inmanejable”. Él preferiría "precios más bajos, pero más estables". Ante las incógnitas del mercado, no se arriesgará a aumentar su superficie de girasol o de colza, sólo quiere modernizar la almazara, para no tener que transportar los sacos de semillas del silo a la prensa.

