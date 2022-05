El Partido Socialista se suma a una coalición electoral opositora dominada por la izquierda radical

Elecciones en Francia

El Consejo Nacional del alicaído Partido Socialista (PS) aprueba unirse a la Nueva Unión Popular Ecológica y Social, que reúne a socialistas, comunistas, ecologistas y el partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI) de Mélenchon. Figuras históricas del PS lamentan la alianza con un partido que consideran antinatural.

A 38 días de las elecciones legislativas del 12 y 19 de junio, el Partido Socialista aprobó el jueves con claridad (167 votos a favor, 101 en contra y 24 abstenciones) sumarse a la coalición electoral de corrientes de izquierda liderada por Jean-Luc Mélenchon, quien llegó tercer en las elecciones presidenciales de abril.

"¿Queremos que Macron tenga todos los poderes o proponemos una alternativa? Si nuestra sola obsesión es el debate entre izquierda e izquierda, la única alternativa será la extrema derecha", advirtió el líder del PS, Olivier Faure, antes que el Consejo Nacional aprobara la alianza.

Esta decisión desgarra al Partido Socialista, que con la alcaldesa de París Anne Hidalgo no superó el 2% de los votos en las presidenciales. Tenores del PS, como el ex presidente François Hollande, el ex ministro Stéphane Le Foll y el ex primer ministro Bernard Cazeneuve, que ha dado un portazo al partido, han expresado su oposición a una alianza que consideran antinatural con un partido euroescéptico, hostil a la OTAN y a la Organización Mundial del Comercio.

Las bases del acuerdo

El acuerdo electoral tiene como puntos principales llevar la edad de jubilación a los 60 años (frente a los 62 actuales), un aumento del salario mínimo a 1.400 euros así como la renacionalización de la empresa de electricidad EDF, así como de la red de autopistas y aeropuertos.

La coalición opositora intentará hacerse con una mayoría de los 577 diputados en juego en junio -elegidos mediante un sistema de circunscripción uninominal a doble vuelta- y obligar al presidente a nombrar primer ministro a Mélenchon, en un sistema de “cohabitación” con Macron.

Mélenchon, de 70 años, logró imponerse como líder de esta unión tras lograr casi un 22% en la primera vuelta de la presidencial, quedándose a las puertas del balotaje, cuando el resto de partidos de izquierda lograron menos del 5%.

Coalición contra coalición

Francia ya conoció el modelo de "cohabitación" en el pasado. En 1997, Jacques Chirac nombró primer ministro al socialista Lionel Jospin. El presidente conservador había sido previamente jefe de gobierno del socialista François Mitterrand entre 1986 y 1988.

La coalición de estas corrientes de izquierda se enfrentará con una alianza de centro y centro-derecha, que presentaron también este jueves su alianza “Ensemble” (Juntos). A su vez, el partido presidencial también cambia de nombre y pasa a llamarse Renaissance (Renacimiento).

El resto de formaciones también prepara su campaña. Pese al llamado a la unidad, la extrema derecha, la otra tendencia fuerte en Francia, concurrirá en dos partidos: Agrupación Nacional de Le Pen y ¡Reconquista! del polemista Éric Zemmour.

