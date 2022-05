Francia: la mascarilla deja de ser obligatoria en el transporte a partir del lunes

Francia

La última gran restricción anti-Covid desaparecerá en Francia. Los pasajeros ya no tendrán que llevar máscaras en el transporte público a partir del lunes, un anuncio realizado por el gobierno en medio de un retroceso de la epidemia, aunque probablemente no haya terminado.

Anuncios Lee mas

"A partir del lunes 16 de mayo dejará de ser obligatorio el uso de mascarilla en todos los transportes públicos", dijo El ministro de Saludo de Francia Olivier Véran tras el Consejo de Ministros. La medida, incluye el metro, el autobús, el tren, el avión y los taxis.

Aunque el ministro insiste en que el uso de la mascarilla sigue siendo "recomendable", la realidad se parecerá probablemente a la de los supermercados o los cines, donde ya se aplica esa simple recomendación: la gran mayoría de los rostros volverán a estar descubiertos.

De este modo, se pone fin al último gran símbolo de la epidemia de Covid-19 en el espacio público, una decisión que refrenda el hecho de que la enfermedad ha dejado de ser una preocupación sanitaria y política.

"La situación está mejorando", resumió Olivier Véran, ya que, desde hace más de un mes, las infecciones y las hospitalizaciones por fin han disminuido tras una larguísima ola invernal (en el hemisferio norte).

La situation sanitaire, en constante amélioration, nous permet de lever l'obligation du port du masque dans tous les transports, dès lundi. Il reste recommandé, notamment pour les personnes fragiles. — Olivier Véran (@olivierveran) May 11, 2022

"La constante mejora de la situación sanitaria nos permite levantar la obligación de llevar mascarilla en todos los transportes a partir del lunes. Sigue siendo recomendable, sobre todo para las personas frágiles", tuiteó el ministro de Salud de Francia.

Esta ola se ha demostrado manejable por los hospitales, debido a la buena protección de la población por la vacunación, así como el peligro relativamente bajo de la variante Ómicron, que apareció a finales de 2021.

Con el anunciado fin de la mascarilla en el transporte, Francia, al igual que varios de sus vecinos, habrá vuelto casi a su vida anterior a la pandemia, más de dos años después de la llegada de ésta a Europa.

Algunos investigadores advierten contra una excesiva sensación de seguridad, afirmando que la epidemia está bajo control, pero probablemente no haya terminado, sobre todo teniendo en cuenta la amenaza de una nueva variante.

Lea también: China se aferra a la estrategia del ‘cero covid’ a pesar de las críticas

En Francia, "está claro que la pandemia no ha terminado, aunque podemos esperar que, dados los niveles de inmunidad de la población (...), podamos pasar a una fase más transitoria", subrayó Sylvie van der Werf, viróloga del Instituto Pasteur, la semana pasada en una rueda de prensa de la Agencia Nacional Francesa de Investigación sobre el Sida y las Hepatitis Virales (ANRS).

"La pandemia no ha terminado"

El gobierno sigue la misma línea. El Ministro de Sanidad también afirma que "la pandemia no ha terminado", y que se mantendrán algunas restricciones.

El “pasaporte sanitario" -distinto del “pasaporte de vacunación”, ya que también funciona en caso de prueba reciente negativa- seguirá siendo necesario para acceder a los establecimientos sanitarios en sentido amplio (hospitales, EHPAD, etc.). La medida durará al menos hasta el verano boreal, según Olivier Véran.

Además, siempre se impondrá un aislamiento de al menos una semana tras una prueba positiva.

En cuanto a los hospitales, el personal sanitario no vacunado, que actualmente no puede desarrollar su actividad, no se reincorporará inmediatamente, pero el gobierno dice que sigue estudiando la cuestión.

Por último, el ministro mencionó la posibilidad de una nueva campaña de vacunación en otoño, pero se abstuvo de dar detalles, subrayando que todo dependería de la aparición de nuevas variantes y de su perfil más o menos peligroso o resistente a las vacunas existentes.

(Con informaciones de AFP)

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo