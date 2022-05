Los franceses ya no están obligados a portar mascarillas

Francia

A partir de este lunes el uso de la mascarilla en Francia deja de ser obligatorio en el metro, el bus, los trenes, los aviones y los taxis. Se levanta así la última gran restricción impuesta para luchar contra el covid-19, lo que no convence a todos los franceses. Entrevistas de Nathanaël Vittrant.

La decisión de las autoridades de no obligar a los ciudadanos a portar la mascarilla confirma que la enfermedad ha dejado de ser una preocupación sanitaria y política en Francia, más de dos años después de la llegada de la pandemia a Europa.

Sin embargo, para las personas más expuestas al covid-19, los ancianos, los inmunodeprimidos o las personas con comorbilidades, se sigue recomendando vivamente el uso de una mascarilla. Esta decisión no deja de ser preocupante para ellos.

En la estación de trenes Gare de Lyón de París, Carmen lleva su mascarilla a la mano: "Ya no es obligatorio portar la mascarilla, pero de todos modos hay que protegerse. Yo, personalmente, pienso seguir usándola".

Sylvie, una parisina, ha puesto en práctica sus propias medidas de prevención: "Yo evito tomar los transportes públicos en las horas de mayor afluencia. Soy un adulto mayor. Me cuido mucho. En los trenes y en los metros, cuando no hay muchos pasajeros, no me la pongo. Estoy fastidiada de la mascarilla. Ya casi no la soporto. Pero cuando estoy en un lugar con mucha gente, ahí sí la saco y me la pongo. Prefiero".

Desde hace algunas semanas, Francia registra una disminución de los casos y de las hospitalizaciones relacionadas con el Covid-19 tras una ola de contagios en el invierno boreal.

Cruzamos también a una pareja de ancianos británicos, Sandrine y Thomas, que tampoco están muy convencidos de que abandonar la mascarilla haya sido una decisión acertada.

"Hubiéramos preferido que la gente siguiera utilizándola. Abandonar la mascarilla es una decisión precipitada. Hace dos semanas, en Inglaterra, fuimos a un entierro en el que todos los asistentes se habían quitado la mascarilla. Pues bien, mi esposo y yo resultamos positivos al Covid”, dice Sandrine.

Marion, una alemana, no sabe que a partir de este lunes ya no es obligatorio llevar una mascarilla en Francia. La noticia no la complace del todo.

"No me parece una buena decisión. Creo que hay que seguir protegiéndose. Yo espero que mucha gente seguirá portándola para protegerse a sí mismos y también proteger a los demás. Hay personas de edad, enfermos, hay que protegerlos a ellos".

En total, más de 147.000 personas tuvieron el covid-19 en Francia, un país donde el 79,3% de la población ha sido completamente vacunada.

En los últimos meses, el gobierno ya había tomado algunas medidas emblemáticas: fin del uso de la mascarilla salvo en los transportes y fin del pase sanitario, que implicaba tener que estar vacunado para acceder a lugar como restaurantes o cines.

Algunos investigadores alertan sin embargo de un sentimiento excesivo de seguridad y recuerdan que aunque la epidemia está bajo control, aún no ha terminado del todo.

Así lo repitió el ministro de Sanidad, Olivier Véran, la semana pasada, mientras siguió recomendando su uso. Si el contexto cambia, la mascarilla podría volver a ser obligatoria, señaló.

Con AFP

