Huelga excepcional de diplomáticos franceses contra una reforma en sus carreras

Por primera vez en 20 años, los diplomáticos franceses están llamados a la huelga. La reforma de la alta función pública crea un nuevo cuerpo de administradores del Estado y establece que los altos funcionarios ya no estarán adscritos a una administración concreta, sino que, por el contrario, se les invitará a cambiar regularmente a lo largo de su carrera.

El movimiento, poco frecuente en una administración tradicionalmente discreta y poco proclive a la protesta, se puso en marcha a instancias de seis sindicatos y un colectivo de 500 jóvenes diplomáticos.

La reforma de la alta función pública deseada por el presidente Emmanuel Macron, que tendrá consecuencias en la carrera diplomática, fue el detonante del movimiento, pero el descontento en realidad lleva varios años creciendo.

"El cúmulo de reformas, la continua disminución de los recursos, provoca el cansancio y el desconcierto del personal", explica el diplomático y sindicalista de la CFTC Olivier Da Silva, señalando que "el enojo es especialmente elevado" en las redes.

En un movimiento sin precedentes, muchos diplomáticos de alto rango, embajadores y directores regionales han publicado su apoyo al movimiento en Twitter durante los últimos días, bajo el hashtag #diplo2métier (diplomático de oficio).

Algunos, como las embajadoras de Kuwait, Claire Le Flécher y Véronique Aulagnon, de Omán, han anunciado que irán a la huelga, mientras que otros, como el director de asuntos políticos de la Cancillería, Philippe Errera, han retuiteado un artículo de opinión publicado recientemente por el colectivo de jóvenes diplomáticos.

Incluso están previstas concentraciones frente al ministerio en París y en Nantes, donde se encuentra el centro de archivos diplomáticos.

Los embajadores y funcionarios consulares tienen derecho a la huelga, pero "por supuesto que nunca amenazaremos la protección de nuestros compatriotas y nuestros intereses". Convocamos un paro laboral siempre que no amenace la continuidad de la defensa de nuestros intereses", dijo Da Silva.

"Una huelga por sí sola es un acontecimiento", añadió, calificándola de "grito de alarma". "Nuestro ministerio está dañado, debe ser reparado". Los sindicatos y el colectivo piden la organización de una conferencia sobre la diplomacia.

Rechazo de la reforma

Para los diplomáticos -unos 700 directamente afectados por la reforma- esto significa una fusión y una "desaparición" progresiva, de aquí a 2023, de los dos órganos históricos de la diplomacia francesa, los ministros plenipotenciarios (embajadores) y los consejeros de asuntos exteriores.

En otras palabras, muchos de ellos creen que se trata del "fin de la diplomacia profesional francesa", la tercera red internacional por detrás de Estados Unidos y China.

"Con esta reforma, los franceses estarán representados por personas que no están formadas en los códigos de la diplomacia, o no están preparadas. Ser cónsul no es sólo una función honorífica, como oigo decir a la gente. Significa reconocer el cuerpo de un compatriota en la morgue, anunciar una muerte... Debemos mantener la profesionalidad de nuestra diplomacia", dijo un embajador que habló bajo condición de anonimato.

Un diplomático de alto rango, también anónimo, dijo estar muy preocupado por "la fatiga del personal ante la constante presión combinada con la disminución de recursos". "Es cierto que hay tesoros en el Quai d'Orsay, pero la verdad es que cada vez hay menos recursos", dijo esta fuente.

El ministerio, al que acaba de llegar como jefa Catherine Colonna, diplomática de carrera cuyo nombramiento se interpretó como un "mensaje" al personal, asegura que ha "establecido un diálogo social de calidad" con todos los sindicatos.

"Sin embargo, una fuente cercana al asunto reconoció que el movimiento social se produce en un "contexto muy difícil": más de dos años de Covid, una sucesión de crisis, desde la evacuación de Kabul tras la victoria de los talibanes en agosto de 2021 hasta la guerra de Ucrania, la expulsión de diplomáticos por parte de Rusia, la crisis con Mali...

Según las cifras oficiales, el Ministerio de Asuntos Exteriores emplea a unos 13.500 trabajadores (permanentes, contratados, contratados localmente, etc.).

