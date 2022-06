Francia dejará de obligar a los extranjeros a tramitar su residencia en línea

Francia

En Francia, las autoridades tendrán la obligación de permitir el acceso físico a las prefecturas para aquellas personas que estén tramitando su estatuto de extranjero. El Consejo de Estado, el máximo tribunal administrativo, anuló los textos que imponían realizar esos trámites únicamente en línea.

Anuncios Lee mas

Desde hacía un año, las solicitudes de permiso de residencia sólo podían realizarse por Internet, sin la posibilidad de llenar documentos en formato papel o recibir asistencia. Algo que varias asociaciones como la Cimade, la Liga de Derechos Humanos y el Sindicato de Abogados de Francia habían denunciado tras recibir alertas por parte de los usuarios.

Por esa razón, muchos extranjeros sencillamente no podían realizar ese proceso, ya sea por falta de equipos informáticos, por el no manejo del idioma o por la complejidad de ciertas situaciones personales.

Las asociaciones acababan siendo las que tomaban a cargo la asistencia a ese público, por lo que decidieron apelar al Consejo de Estado.

Éste dictaminó el 3 de junio que "dadas las características del público afectado, de la diversidad y complejidad de las situaciones de los solicitantes y de las consecuencias que el registro de una solicitud tiene sobre la situación de un extranjero”, la autoridad reguladora deberá prever un acompañamiento a la hora de registrar el pedido.

Pedir cita en línea

Por lo tanto, el gobierno no ya no podrá imponer el uso exclusivo del teleservicio si no se garantiza su acceso a todos los usuarios. Recomienda un sistema de apoyo a los extranjeros que encuentren dificultades frente a su pantalla o simplemente la posibilidad de acudir a la sede de la prefectura.

Sin embargo, para acceder dichas prefecturas, hay que pedir cita por Internet. A la espera de que el Gobierno revise su organización, el Consejo de Estado precisa que la administración está obligada a proponer otro método para presentar las solicitudes de permiso de residencia.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo