Nueva movilización del personal sanitario en Francia

El personal sanitario de Francia vive una nueva jornada de movilización, con concentraciones y huelgas en al menos 50 ciudades, con el objetivo de obtener medidas inmediatas en los hospitales.

Nueve sindicatos y colectivos, entre ellos la Confederación General del Trabajo (CGT), y la Asociación de Médicos de Urgencias de Francia (AMUF) llamaron al personal sanitario a movilizarse este martes 7 de junio.

El objetivo es relanzar el movimiento social en los hospitales para exigir medidas inmediatas. "Ya sea en el hospital público, en los establecimientos sanitarios, médico-sociales o sociales, o en las urgencias, el sistema está colapsado", denuncia Mireille Stivala, secretaria general de la federación de salud y acción social de la CGT.

"Una flagrante falta de personal"

"Hay una flagrante falta de personal y, por tanto, estructuras y servicios que se cierran, pero también una continuidad que no está asegurada para muchos pacientes y residentes en todo el territorio", añade. Frente a esta situación, los huelguistas esperan obligar a las autoridades a tomar medidas rápidamente, sobre todo de cara a un verano que se prevé difícil, según ellos.

Para Patrick Pelloux, presidente de AMUF, hay soluciones que deben aplicarse de forma prioritaria: "Hay una desigualdad de remuneración demasiado grande entre el sector público y el privado, y esto ha aumentado. Hay una espiral social increíble, un dumping social entre la remuneración que se da, por ejemplo, a los médicos que hacen trabajos temporales y a los médicos que trabajan en hospitales. No es posible seguir así", explica a RFI.

"Aumentar la remuneración"

"Tenemos que aumentar la remuneración del personal, no sólo de los médicos, no sólo de los que trabajan en los hospitales, sino de todo el personal, en lo que concierne las indemnizaciones de fin de semana y de turno de noche. Una enfermera cobra 1,07 euros más por hora durante la noche, no es posible", prosigue Pelloux.

Pero más allá de las medidas que puedan tomarse de urgencia, según él, "han creado un sistema que significa que el verano va a ser terrible de todos modos, sin hablar del lío que habrá si hay una ola de calor".

"Tiempos de espera de un año"

Para defender el derecho de acceso a cuidados de calidad, las asociaciones de usuarios de hospitales también se están movilizando.

"Los usuarios están muy preocupados porque sienten que las cosas van mal y que cada vez hay más dificultades para acceder a la atención, ya sea por urgencias o por cuestiones menos urgentes. Pero si tomamos el ejemplo de la psiquiatría infantil, es catastrófico. Los tiempos de espera de un año son asombrosos", advierte Michèle Leflon, presidenta de la coordinación nacional de los comités locales de defensa de los hospitales y de la maternidad.

"Llamamos a los ciudadanos a manifestarse el martes. El objetivo es celebrar una gran jornada para demostrar que hay un profundo descontento en toda Francia", añade. En París, está prevista una concentración frente al Ministerio de Salud a partir de las 13.30 horas.

