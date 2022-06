La oposición acusa al gobierno por desaparición de imágenes de vigilancia del Stade de France

Francia

La oposición arremetió este viernes contra los ministros Gérald Darmanin (Interior) y Eric Dupond-Moretti (Justicia) en el caso de la violencia durante la final de la Liga de Campeones, acusándolos de no haber garantizado la conservación de todas las imágenes de las cámaras de seguridad del Stade de France, o incluso de haberlas omitido intencionadamente para "encubrir" supuestas "mentiras".

Las imágenes de videovigilancia se destruyen sistemáticamente al cabo de siete días, a menos que lo soliciten los tribunales, tal y como establece la ley. Las imágenes tomadas por la policía para la final de la Liga de Campeones a finales de mayo sí se conservaron, pero las de las cámaras gestionadas por el Stade de France no, debido a la falta de una orden judicial, se supo el jueves durante las audiencias del Senado y la prefectura de policía.

"Se llama cubrirse las espaldas", dijo Marine Le Pen, candidata de Agrupación Nacional a las elecciones legislativas en Pas-de-Calais, dos días antes de la primera ronda de votaciones. "No me atrevo a imaginar que nuestros dirigentes sean tan incompetentes que no hayan pedido inmediatamente, ante el eco del asunto del Stade France, (...) que se les envíe el vídeo de vigilancia. Así que es voluntario" y "es una destrucción de pruebas por inacción", acusó en los medios BFMTV y RMC.

La ex candidata presidencial atacó por su nombre a los ministros Darmanin (Interior) y Dupond-Moretti (Justicia): "el hecho de que no haya videovigilancia permite encubrir sus enormes mentiras", juzgó, evocando en particular "la fábula de las 40.000 personas que tenían billetes falsos".

“Un escándalo de Estado”

"Nos dirigimos directamente a un escándalo de Estado", con un "acto intencionado" para "hacer desaparecer pruebas, sin duda incriminatorias", añadió Bruno Retailleau, líder de los senadores de Los Republicanos en declaraciones a RFI, para quien los dos ministros "no asumen sus responsabilidades, es decir, el caos, el desorden y la delincuencia".

David Assouline, vicepresidente del Partido Socialista en la Comisión de Derecho del Senado, ha declarado en la radio pública Franceinfo que es "muy grave" que algunas imágenes hayan sido destruidas después de siete días.

Sin embargo, para la presidenta delegada del grupo LREM en la Asamblea Aurore Bergé, "tenemos suficientes elementos que nos permiten tener una investigación", incluyendo imágenes "tomadas en múltiples ocasiones, y por periodistas, y por simpatizantes".

"Las imágenes, las tienen, existen, y tenemos muchos testimonios e imágenes que todavía deberían permitirnos esclarecer" a los investigadores, dijo en declaraciones a la radio RMC.

Preguntada sobre si lamenta la desaparición de algunos de ellos, Aurore Bergé dijo que es a la policía y a la justicia "a quienes hay que hacerles la pregunta".

