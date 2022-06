Presentadores del tiempo en crisis: ya no saben cómo hablar de la ola de calor

Francia

Acostumbrados a utilizar un tono alegre y ligero de los días soleados después del inhóspito invierno, los periodistas franceses dedicados a anunciar el pronóstico del tiempo se replantean hoy su labor en momentos en que se repiten las canículas. ¿Cómo alertar del cambio climático sin caer en el catastrofismo? ¿Cómo mantener la distancia profesional y crear conciencia sobre el fenómeno? Son preguntas que se hacen hoy estos periodistas de Francia.

El pronóstico del tiempo es, históricamente, el segmento corto más visto de la televisión en Francia. “La Météo”, como se conoce popularmente este espacio, es presentado por lo general por un periodista risueño que divulga el parte meteorológico felicitándose cuando el sol promete aparecer en una parte del mundo donde la lluvia y el cielo encapotado son recurrentes. Sin embargo, algo está cambiando con el clima.

El martes, el encargado de presentar el tiempo en BFMTV, uno de los principales canales de noticias de Francia, trocó la tonalidad que se esperaba por la perspectiva de cielos despejados en este prematuro verano boreal dando rienda suelta a su indignación.

“Francia va a incendiarse”, afirmó encolerizado. "Creo que hay que cambiar la forma de hablar de esto, porque no lo están registrando (...) Esto va a ir a peor", advirtió el presentador Marc Hay.

💬 "Il faut qu'on change notre manière de parler de ça"



Marc Hay (@Marc_Hay_BFMTV) alerte sur les températures anormalement élevées ⤵ pic.twitter.com/grbmY2yTPt — BFMTV (@BFMTV) June 14, 2022

"En el fondo, tiene razón. El calentamiento global nos afecta a todos. El asunto es demasiado serio”, coincide la periodista Christine Peña, especializada en el tiempo del canal estatal Franceinfo, que ha consultado con otros encargados de la rúbrica sobre cómo hablar del tiempo en época de cambio climático.

“Cuando empecé mi trabajo hace mucho tiempo, la gente se alegraba del buen tiempo y lamentaba la lluvia. Ahora, con la sequía, cada vez son más los oyentes que me envían mensajes para decirme: ‘Alégrate de que llueva’, aunque sigan siendo una minoría. Estamos en un punto de inflexión”, asegura. "Tenemos que cambiar la forma de presentar los acontecimientos, sin ser alarmistas", agrega.

"Sí, hay que llorar"

En el mismo sentido abunda la presentadora Géraldine de Mori, del medio RMC.

"El discurso de Marc Hay me pareció muy bueno. Hace unos años, si me hubieras hablado de una ola de calor en junio, te habría dicho que era ciencia ficción. Estamos viendo cómo aumentan estos eventos extremos. Y por mucho que intentemos alertar, tenemos la impresión de que se habla un poco de ellos en su momento, y luego la gente no se preocupa. No sabemos cómo presentar las cosas para que reaccionen. Recibo muchos mensajes de gente que dice 'sí, va a hacer calor, pero no vamos a llorar'. Sí, hay que llorar”, subraya.

“Llevo más de quince años haciendo este trabajo y he visto cómo cambian las cosas. Ya no hablamos del tiempo como antes. La dificultad estriba en hacerlo sin ser alarmista. Si somos demasiado alarmistas, la gente se resistirá”, reflexiona.

De la trivialidad a la militancia

Otros profesionales estiman que ya hay una toma de conciencia. “Estamos a punto de llegar al solsticio de verano y ya se esperan 40°C en varias regiones. Estos son valores muy poco observados en regla general. En París, sólo ha habido dos ocasiones en las que la temperatura ha superado los 40°C”, señala Sébastien Léas, quien, además de presentar el tiempo como periodista, es ingeniero en el organismo oficial de observación del tiempo, Météo France.

“Pero no tengo la misma sensación que Marc Hay: cuando la gente ve los valores esperados, se preocupa. En los medios de comunicación, desde el domingo, estamos en todos los canales, hay reportajes por todas partes. No tengo la sensación de una falta de preocupación general. Hoy se habla más del calentamiento global y eso está bien. Cuando hablábamos de ello hace quince o veinte años, había un poco más de escepticismo”, enfatiza en declaraciones a Franceinfo.

La opinión general de los testimonios escuchados es que los presentadores están abandonando ese lugar “simpático” de distención, alegrándose previsiblemente con los cielos azules y lamentando los nubarrones. “Quizá la solución sea utilizar términos menos convencionales. Ser un poco menos comedido, con un lenguaje un poco más familiar”, aventura Loïc Rousval, que trabaja en los canales de televisión France 3 y CNews.

Los periodistas consultados parecen coincidir en que su segmento está dejando de ocupar un lugar trivial para convertirse en un espacio de necesaria militancia climática, por lo que al menos en Francia se puede esperar que “hablar del tiempo” deje de ser una charla inocente.

