Auge significativo de la extrema derecha en las legislativas francesas

FRANCIA

El partido de la ultraderechista Marine Le Pen (Agrupacion Nacional) obtuvo el domingo resultados históricos en la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas. Según los primeros resultados, la Agrupación Nacional habría obtenido entre 60 y 100 curules, lo que le permitirá conformar el mayor grupo político de su historia en la Asamblea Nacional francesa.

Anuncios Lee mas

Lo menos que puede decirse es que ha sido una sorpresa para muchos franceses, un terremoto para algunos analistas. Los primeros resultados tras la segunda vuelta en los comicios legislativos arrojan excelentes resultados para la Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés) liderada por Marine Le Pen. El principal partido de la ultra derecha francesa habría obtenido entre 60 y 100 diputados en la futura Asamblea Nacional, lo que le permitirá, por una parte, formar un grupo parlamentario, el primero de este partido político desde 1986. Esto significa, por otra parte, que el RN será una de las principales agrupaciones de oposición y pesará en las futuras decisiones que se tomen en el hemiciclo francés.

Estimaciones de la distribución de los escaños de la Asamblea Nacional. © RFI, France24, MCD

Todo esto constituye un duro revés para el presidente francés, reelecto para un segundo mandato hace apenas un mes y medio. El partido de Emmanuel Macron perdió la mayoría absoluta de la que gozaba hasta ahora. “Juntos”, la coalición presidencial, habría obtenido 224 curules en estas legislativas del domingo, es decir, que habría perdido más de 60 diputados.

De su lado, la coalición de los partidos de izquierdas, la llamada Nupes, obtuvo 149 escaños en la futura Asamblea Nacional, y se coloca como la segunda fuerza política del país, aunque dicha coalición está conformada por partidos con fuertes divergencias.

En todo caso, estos resultados dejan claro que los franceses no han querido otorgarle plenos poderes al presidente Macron para llevar adelante una serie de reformas en su agenda, entre ellas, el muy polémico aumento de la edad para la jubilación, de 62 a 65 años, una de las medidas más defendidas por el mandatario francés.

Algunos analistas afirmaban el domingo que la dinámica política en Francia será mucho más inestable, con un partido oficialista sin mayoría absoluta, y dos partidos de oposición que aumentan rotundamente su presencia en el próximo hemiciclo.

No obstante, la gran ganadora de estas legislativas es la abstención: más del 54% de los votantes no se manifestó en estas elecciones, principalmente los jóvenes: 75% de abstención de los franceses entre 18 y 24 años, mientras que 65% los 25 a 34 años no participó en estos comicios.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo