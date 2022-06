La coalición de Macron ‘se enfrenta a un abismo’ tras las elecciones, estima analista

Francia

El presidente francés no tiene suficientes diputados para una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional y deberá contar con partidos de la oposición como Los Republicanos. Su presidente, Christian Jacob, afirma que el partido seguirá en la oposición. La Nupes, la nueva coalición de la izquierda, obtuvo 149 diputados. Pero la gran sorpresa de estas elecciones sigue siendo el avance histórico de la extrema derecha. Adrien Broche, asesor de opinión del Instituto Viavoice, descifra la situación.

RFI: Una enseñanza de estas elecciones legislativas es que la mayoría de Emmanuel Macron ya no es absoluta. ¿Cómo podrá gobernar?

Adrien Broche: Esta es la cuestión fundamental, sobre todo porque en los últimos días se ha hablado mucho de la capacidad de la mayoría de ¡Juntos! para mantener una mayoría absoluta, sabiendo que buscaban una mayoría fuerte, sólida. Así que, evidentemente, la mayoría actual no es absoluta y no sólo la que tiene ¡Juntos! no es absoluta, sino que está muy lejos de serlo. Hoy, ¡Juntos! se enfrenta a un abismo y por eso se va a plantear la cuestión de la participación de Los Republicanos (conservadores) para hacer gobernable este país y poder aplicar reformas, sobre todo porque el propio Emmanuel Macron fue elegido con la promesa de la continuidad de las reformas que no se pudieron aplicar. Así que también hay una cuestión central aquí, que es la cuestión de la mayoría, que no es absoluta.

En la izquierda, Jean-Luc Mélenchon no será primer ministro, pero el resultado de la nueva coalición de la izquierda, la Nupes, es superior a la de todos los partidos de izquierda de hace cinco años.

Hay dos niveles de lectura y análisis al respecto. Creo que lo primero es reconocer que, en conjunto, la coalición haya conseguido, al menos aritméticamente, lo que se proponía, es decir, obtener un número de escaños consistente, ser la principal fuerza de oposición. La otra cuestión que se plantea, y ciertamente también es una cuestión más profunda, es qué está en juego en la misión de esta izquierda. Desde hace varios años, y en particular en las elecciones europeas, y sobre todo en las municipales, las victorias de la izquierda se basan esencialmente en sociologías electorales orientadas.

Se trata de sociologías bastante educadas, bastante cómodas con la globalización y con la sociedad tal y como funciona actualmente. Así que el reto actual, tanto político como intelectual, al que creo que debe enfrentarse Nupes, es conseguir ampliarlo para representar también a una Francia quizá un poco más atrasada, un poco más desfasada con un sentimiento de malestar en la sociedad francesa actual.

El resultado sorpresa fue que de la extrema derecha, Agrupación Nacional (AN) obtuvo más de 80 escaños, ninguna encuesta les había dado tan alto. ¿Cuál es la enseñanza detrás de este resultado?

Es importante, consigue evidentemente un grupo político, y esto significa mucho para una Agrupación Nacional, cuyo destino parlamentario está ligado desde hace tiempo a la cuestión de la proporcionalidad electoral. Lo sabíamos y lo reclamaban a menudo los militantes y simpatizantes y los políticos, que Agrupación Nacional necesitaba más representación proporcional. Al final, la AN no lo necesitaba. Esto plantea, y esto está evidentemente ligado a la cuestión de la abstención, una cuestión democrática a la que habrá que encontrar una respuesta del lado de los partidos, digamos, más moderados o republicanos, como solemos decir.

Otro aspecto a destar de estas elecciones: la abstención. El 54% de los votantes no votó...

Creo que es algo se ha subestimado bastante, aunque cada vez se habla más de ello. Nos enfrentamos a un cansancio democrático que plantea cuestiones que no muchos partidos o coaliciones de partidos abordan hoy en día.

Si excluimos o dejamos de lado la Sexta República, propuesta desde hace varios años por Jean-Luc Mélenchon, pero que son efectivamente cuestiones relacionadas con el tema de la representación proporcional, la cuestión del voto a distancia, y la cuestión del voto obligatorio también, tenemos un cierto número de propuestas de carácter institucional que tendremos que poner sobre la mesa. También hay cuestiones de participación, para transformar una democracia representativa que hoy está efectivamente sin aliento, en algunos aspectos, no en todos. Este es también uno de los retos a los que se enfrenta, y se enfrentará, Emmanuel Macron en este segundo quinquenio.

