Legislativas en Francia: tres bloques irreconciliables y un salto al vacío

RFI entrevistó a Federico Vacas, director adjunto del Departamento Política y Opinión de la encuestadora IPSOS sobre la 2a vuelta de las legislativas, en particular, sobre el país ingobernable que dejan estas elecciones: tres bloques irreconciliables liderados por Macron, Le Pen y Mélenchon.

RFI. A Macron le faltan 44 escaños para la mayoría absoluta en la nueva Asamblea Nacional que ha resultado de las legislativas del domingo. El macronismo, a través de la alianza centrista ¡Juntos!, ha sufrido un gran revés. La prensa y los analistas evocan una "derrota histórica, humillante para Macron", también un "voto sanción, un referendo anti-Macron". ¿Usted qué piensa?

Sí, es una derrota dura para Macron y la coalición de partidos que lo apoyan. Macron pierde aproximadamente 100 bancadas con relación a las elecciones de 2017. Queda muy lejos de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, lo cual era su objetivo. Además, tres ministros (macronistas) han sido derrotados en las urnas.

RFI. Los resultados de la primera ministra Élisabeth Borne, nombrada hace pocas semanas en Matignon por el mandatario francés, no han sido tampoco muy buenos.

Así es. Ella consigue ganar en su circunscripción, pero solo obtiene 52% de los votos a pesar de que estaba compitiendo en una circunscripción que, teóricamente, era muy favorable para ella. Se trata de una clara derrota para Macron que lo deja en una situación muy complicada para los próximos cinco años, en particular para sacar adelante su programa de gobierno.

RFI. ¿Tiene usted alguna idea de lo que le pasó a Macron que siempre ha sido considerado en Francia como un gran político? Al fin y al cabo, logro hacerse reelegir, lo que no consiguieron sus predecesores, Hollande y Sarkozy. Algunos analistas han dicho que es como si se le hubieran acabado las ideas, como si ya no tuviera la imaginación que lo llevó al poder.

No sé si es una cuestión de imaginación. En todo caso, los resultados confirman lo que ya habíamos visto en la elección presidencial. Macron gana claramente la elección presidencial, pero lo que dejan claro las elecciones es que en la sociedad francesa, en el electorado francés, se han conformado tres bloques claramente definidos. Por un lado, el de Macron (centrista) con una mayoría relativa y en frente dos bloques, uno a su izquierda y otro en la extrema derecha, que no tienen ninguna voluntad de darle su apoyo, a menos de que se trate de una segunda vuelta de la elección presidencial frente a la extrema derecha. Pero lo que vemos es que estos tres bloques, que ya habíamos visto en la elección presidencial, los volvemos a observar en las elecciones legislativas y dejan a Macron en una situación extremadamente complicada.

RFI. Jean-Luc Mélenchon, lider de la Nupes, no puede aspirar a ser primer ministro, pero esta coalición de izquierdas es el primer grupo de oposición y va a tener mucha influencia en la nueva legislatura. La Nupes consigue un gran avance, pero ¿se puede hablar de triunfo para esta alianza de izquierdas?

Me parece que el término triunfo es un poco excesivo. Efectivamente, si uno vuelve unos meses atrás, y mira lo que era la situación de la izquierda en Francia hasta hace 4 o 5 meses, efectivamente el resultado de ayer es un muy buen resultado para la izquierda porque consigue aproximdamente 150 bancadas, es decir, el doble de lo que tenían en la legislatura anterior. Pero queda lejos de los resultados que Melenchon anunciaba. En todo caso, consolida su posición de primera fuerza de oposición en el Parlamento.

RFI. Para esto, sin embargo, debe consolidar esta alianza, lo cual no es evidente teniendo en cuenta las distintas sensibilidades que conforman la Nupes…

Sí, esa coalición tiene fragilidades, pues está integrada por distintas fuerzas. A pesar del resultado positivo, han tenido disidencias, desacuerdos y vamos a ver si esta coalición consigue consolidarse en los próximos meses y en los próximos años.

RFI. La verdadera sorpresa viene del lado de la extrema derecha, del partido de Marine Le Pen, el Reagrupamiento Nacional (RN), pues obtiene cerca de 90 escaños. Esto es histórico para ese movimiento. ¿Qué piensa de este resultado?

Sí, es un resultado muy importante, prácticamente 90 bancadas, siendo que en la legislatura anterior tenía solo diez. Es un resultado muy bueno para la extrema derecha e, insisto, esto también es la consecuencia de esta fragmentación del electorado francés en tres bloques. Lo que hemos visto claramente ayer es que los electorados de la izquierda y de la derecha moderada en ningún caso se han movilizado claramente en un frente republicano para derrotar a la extrema derecha, en particular cuando la extrema derecha estaba en segunda vuelta frente al partido de Macron. Esta fragmentación en tres grandes bloques, irreconciliables entre ellos, han permitido a la extrema derecha conseguir muchas más bancadas que en la legislatura pasada porque no ha funcionado, o ha funcionado mucho menos, como era la tradición, este frente republicano cuyo principio es derrotar a la extrema derecha, sin importar cuál sea el candidato que tenga como rival. En otras palabras, ninguno de esos tres bloques ha apoyado a alguno de los otros dos para derrotar al tercero. Estamos ante tres bloques que no hacen ninguna diferencia entre los otros dos.

RFI. ¿Podría convertirse la derecha en el salvavidas de Macron? Al fin y al cabo, el partido Los Republicanos obtuvo unos 64 escaños.

Será algo muy difícil. La derecha tradicional francesa se encuentra en una situación un poco paradójica. Desde un punto de vista electoral los resultados de esta derecha tradicional habían sido muy malos en los últimos años. Consiguen finalmente un resultado medianamente aceptable, aunque están claramente en retroceso con respecto a la elección precedente. Tenga en cuenta que la derecha tradicional ha perdido 60 bancadas con relación a la elección precedente, pero se transforma en la llave que puede permitir a Macron, puntualmente, tener una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. El único problema de esto es que no existe en la derecha tradicional una posición homogénea con respecto a Macron porque hay distintas líneas políticas en el seno de ese partido. De un lado, pueden transformarse en una minoría de 60 bancadas que sea la llave que permita al gobierno obtener una mayoría absoluta, pero justamente esta situación puede llevar al partido de la derecha tradicional a una explosión porque no hay un acuerdo interno en relación a saber cuál es la posición a adoptar con Macron y su gobierno.

RFI. ¿Por qué? ¿Es porque hay posicionamientos distintos con respecto a esto?

Sí, hay una línea en la derecha tradicional que considera que se puede llegar a una alianza con Macron para llevar a cabo un programa de gobierno, pero también hay otra línea, más a la derecha, más próxima a la extrema derecha, que de ninguna manera quiere dar su apoyo a Macron. Esto puede llevar a la explosión de la derecha tradicional.

RFI. Los franceses reeligen a Macron y luego no le dan una mayoría absoluta. ¿Cuál puede ser el mensaje de los electores con esta actitud?

Yo subrayaría primero que todo que los niveles de abstención han sido nuevamente muy altos: más de la mitad de los franceses decidieron quedarse en sus casas y no votar. Y los que fueron, han dejado un país dividido en tres tercios. Por eso no creo que se trate de un solo mensaje. Uno de esos bloques ha querido apoyar nuevamente a Macron, pero esto no permite darle una mayoría absoluta. Tenemos otro, el de la izquierda, conducida por un líder de la izquierda radical, y que quiere un giro hacia la izquierda, más políticas sociales, más atención al medio ambiente. Y, por otro lado, tenemos a la extrema derecha que, con la misma fuerza, ha querido mostrar su oposición a Macron, pero con un mensaje muy distinto, apoyando también las demandas de poder adquisitivo, pero también con cuestiones de seguridad, lucha contra la inmigración, etc. Finalmente, podemos decir que hay tres mensajes distintos que tienen más o menos el mismo peso. El resultado es una Asamblea Nacional particularmente fragmentada y una situación de gobernabilidad extremadamente difícil para Macron y su partido de gobierno para los próximos cinco años.

RFI. ¿Podríamos decir, para resumir, que son tres mensajes y un salto a lo desconocido?

Exactamente, es una situación inédita en Francia. Aquí, el sistema electoral tiende generalmente a crear mayorías absolutas, confortables, es lo que hemos visto en los últimos años, en particular porque estas elecciones legislativas se producen uno o dos meses después de la elección presidencial. Y esta cercanía suscita, por lo general, una especie de estado de gracia al ganador en la opinión que le da al partido del presidente electo una mayoría absoluta. En este caso no se ha producido y nos encontramos en una situación inédita. No se sabe cómo Macron va adelantar sus reformas, en particular la del sistema de jubilaciones, que genera muchas inquietudes y rechazo en la sociedad

