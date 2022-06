Francia: 89 diputados de extrema derecha se estrenan como diputados en la Asamblea Nacional

Francia

Marine Le Pen, líder de la Agrupación Nacional (AN) y diputada de extrema derecha, llega a la Asamblea Nacional francesa en París el 22 de junio de 2022, tres días después de los resultados de las elecciones parlamentarias.

Los 89 diputados de la Agrupación Nacional hicieron su entrada en la Asamblea el miércoles 22 de junio por la mañana. Nunca han sido tan numerosos para ocupar su lugar en el hemiciclo. La foto de familia y los primeros pasos en el hemiciclo. Su líder, Marine Le Pen, saboreó el momento y prometió una oposición "constructiva".

Con nuestro enviado especial en la Asamblea Nacional, Julien Chavanne, y AFP

"Es increíble verlos a todos aquí... Los invito a entrar”. Marine Le Pen guía a los 88 diputados que la acompañarán en la Asamblea durante los próximos cinco años. Muchas de ellas son caras nuevas, un poco ansiosas, como Lisette Pollet. Esta antigua trabajadora de mantenimiento fue elegida en la Drôme (sudeste): "¡Estoy estresada! Siento el peso del cargo sobre mis hombros...", admite.

De 7 a 89 miembros cargos en la nueva legislatura, la Agrupación Nacional inicia una colosal labor de recursos humanos. Los cuadros del partido están haciendo prospección por todas partes, y hay que encontrar cientos de colaboradores parlamentarios.

Jean-Philippe Tanguy, exdirector adjunto de la campaña presidencial de Marine Le Pen, no está preocupado: "Sinceramente no hay ninguna dificultad particular, nos tomaremos el tiempo, y luego ya saben que aprendemos en el trabajo como los demás, los diputados de la Agrupación Nacional harán lo que todos los que les precedieron en la augusta asamblea”.

También es necesario formar a los nuevos diputados de Agrupación Nacional, para lo cual se organiza un seminario el jueves. Marine Le Pen será elegida presidenta del grupo: "Haremos un trabajo muy importante, con gran competencia, con seriedad, es decir, de forma diferente a lo que se suele decir de nosotros”.

Una Marine Le Pen "constructiva", decidida a utilizar todos sus nuevos poderes en la Asamblea Nacional.

Más votos, más voz, más poder

A pesar de haber ganado millones de votos en sus sucesivas contiendas presidenciales contra el presidente centrista Emmanuel Macron, nunca había logrado transformar su influencia en una fuerza legislativa viable hasta ahora.

Su partido ha eclipsado a la derecha tradicional y ahora puede optar a casi 10 millones de euros (10,5 millones de dólares) al año de financiación pública, una ganancia inesperada tras años de dificultades financieras.

Los diputados de RN también tendrán más tiempo de palabra y Le Pen ya dijo que exigirá dirigir la poderosa comisión de Finanzas de la Asamblea, reservada tradicionalmente al mayor partido de la oposición.

Esto podría complicar la agenda reformista de Macron, sobre todo su plan de retrasar la edad de jubilación de los 62 a 65 años. Marine Le Pen aboga por mantenerla en 62 años o adelantarla incluso para quienes empezaron a trabajar antes.

