Las lecciones del juicio por los atentados de París de 2015

Seis años y medio después de los atentados de París y San Denís, el largo juicio del 13 de noviembre está a punto de concluir. Un repaso a los principales hechos de estos diez meses de audiencias.

Con Nathanaël Vittran, François-Damien Bourgery y Marine de La Moissonnière.

Es el final de un maratón judicial como Francia nunca había conocido. Un "juicio histórico", "fuera de lo común", se ha repetido muchas veces, cuyas cifras han permitido medir la magnitud: 20 acusados, 14 de ellos presentes, unos 330 abogados, 2.500 partes civiles, un expediente de un millón de páginas, cientos de víctimas y testigos en el estrado, entre ellos un ex presidente de la República y un ex primer ministro...

Después de más de cinco años de investigación, el tribunal especial presidido por el juez Jean-Louis Périès trató durante estos diez meses de audiencia de esclarecer los atentados del 13 de noviembre de 2015, los más mortíferos que ha conocido Francia, para determinar el papel exacto de cada uno de los acusados en la preparación y ejecución de los mismos, así como en la huida de quienes participaron.

El tribunal debe emitir su veredicto este miércoles 29 de junio. ¿Seguirá las duras exigencias de la fiscalía nacional Antiterrorista (Pnat), que pide penas que van desde los cinco años de prisión hasta la cadena perpetua para los 20 acusados? ¿O deben ser absueltos algunos de ellos, como han alegado sus abogados? Mientras tanto, esto es lo que hay que recordar sobre este juicio sin precedentes.

◼︎ El infinito dolor de las víctimas

Nunca antes se había dado tanto espacio a las acusaciones particulares en un juicio. Trescientas noventa y siete personas subieron al estrado durante cinco semanas en otoño, y luego durante dos semanas más en primavera, para relatar sus experiencias del 13 de noviembre, el horror de esa noche y las secuelas. Los relatos profundamente conmovedores de los supervivientes permitieron remontar con precisión el curso de los ataques.

Llevaron al público a los alrededores del Estadio de Francia, a las terrazas de los cafés de los distritos 10 y 11 de París y a la sala de conciertos Bataclan, donde tres comandos del grupo Estado Islámico mataron a 130 personas e hirieron a cientos. Dos supervivientes se suicidaron posteriormente, entre ellos una mujer durante el juicio. Con gran dignidad, todos ellos contaron también las heridas visibles e invisibles que, seis años después, aún les causan dolor.

Entre los testimonios que impresionaron está el de un niño de cinco años y medio que, a través de su abogado, dijo lo mucho que estaba enfadado con los acusados por la muerte de su padre, asesinado en el Bataclan. También estaba Aurélie, cuyo gran amor fue asesinado el 13 de noviembre de 2015. Su hija pequeña, de la que estaba embarazada en ese momento, a veces susurra "papá". “Cree que todos nos reunimos de nuevo después de la muerte, así que espera", dijo Aurélie. O Félix, que vino a pedir perdón a quienes había empujado y pisoteado para salir del Bataclan. "Usted es una víctima", le repitió el presidente del tribunal.

Para completar estos desgarradores testimonios, se emitieron algunas imágenes de los atentados y extractos de una grabación de audio de la velada en el Bataclan. Pero a diferencia del juicio de los atentados de enero de 2015, las fotos habían sido elegidas con cuidado. Se trata de una precaución poco habitual en los tribunales y de un enfoque "aséptico" criticado por algunos, incluso entre las asociaciones de víctimas.

◼︎ La ambivalencia de Salah Abdeslam

Casi silencioso durante los cinco años de investigación, el único miembro del comando que sigue vivo habló finalmente durante este juicio, a veces incluso cuando no debía. El presidente tuvo que llamarle al orden varias veces. Salah Abdeslam, de 32 años, respondió a las preguntas del tribunal y de los abogados, pero no a todas. Elegía cuidadosamente cuándo hablar y cuándo callar. Algunos abogados de las partes civiles y de la fiscalía vieron en ello la actitud perversa de un hombre que disfruta teniendo a todo el mundo pendiente de cada una de sus palabras.

Así, parecía oscilar entre dos caras. Por un lado, la del "combatiente del grupo Estado Islámico", como se presentó en la apertura de la comparecencia cuando el presidente le preguntó por su profesión, que habla con un tono de voz provocador sobre los terroristas del 13 de noviembre como si fueran sus hermanos y que no niega su compromiso yihadista. Por otro lado, el "pequeño de Molenbeek" que, el pasado mes de abril, lloró, pidió perdón a las víctimas y les pidió que "le odiaran con moderación". Sus abogados y Salah Abdeslam explicaron esta actitud por la dureza de su aislamiento y condiciones de detención. Cuando llegó el primer día del juicio, sufrió "un shock social", justificó durante su última intervención tras reiterar sus disculpas.

En cuanto al fondo del asunto, Salah Abdeslam dijo que sólo había sido informado de los atentados el día anterior y que había renunciado a inmolarse en un bar del distrito 18 de París "por humanidad". No dijo nada sobre la compra de explosivos, el alquiler de coches o los viajes para llevar a los miembros de la célula terrorista a Bruselas.

◼︎ Pocas revelaciones

Más allá de la versión de Salah Abdeslam, que no convenció en absoluto a la fiscalía, la sala no fue testigo de ninguna confesión importante. Sólo Mohamed Abrini admitió que debía haber participado en los atentados, por lo que había acompañado a los comandos a la región de París. La víspera de los atentados, finalmente abandonó la idea y regresó a Bruselas en taxi. Aunque sus abogados se congratularon del "gran paso adelante" que supuso esta confesión, la fiscalía consideró que el belga-marroquí sólo había admitido lo evidente a la luz de la investigación, y no lo había dicho todo, como Salah Abdeslam.

Tres acusados optaron por no decir nada en absoluto. Sofien Ayari y Osama Krayem, sospechosos de haber querido cometer un atentado en el aeropuerto Schipol de Ámsterdam el 13 de noviembre, así como Mohammed Bakkali, uno de los presuntos responsables de la logística de los atentados, han hecho uso de su derecho al silencio. Convencidos de que estaban condenados de antemano, no quisieron defenderse, aunque los primeros causaron una fuerte impresión durante una tarde. Sofien Ayari, motivado por una partes civiles, optó por explicar los motivos de su marcha a Siria tras la Primavera Árabe.

Al final de este largo juicio de diez meses, por falta de pruebas y confesiones, las preguntas siguen siendo numerosas. ¿Sabía Salah Abdeslam que su chaleco explosivo no funcionaba? ¿Por qué estaba solo cuando los demás miembros de cada comando actuaban de tres en tres? ¿Por qué se fue al sur de París cuando sus amigos vinieron de Bélgica a buscarlo? ¿De dónde proceden los Kalashnikovs utilizados el 13 de noviembre? ¿El aeropuerto de Roissy, en París, y el de Schipol, en Ámsterdam, eran también objetivos? Al emitir su veredicto, el tribunal establecerá las responsabilidades de cada parte, y a falta de establecer plenamente la verdad de los hechos, dirá la verdad judicial.

◼︎ Pide "respeto a la norma

"Este juicio se sale de la norma, pero debe permanecer dentro de ella". En su discurso de apertura, el 8 de septiembre de 2021, el presidente de la Cour d'assises spéciale, Jean-Louis Périès, había advertido que, si bien este juicio se considera, con razón, histórico, lo importante es precisamente el respeto de la norma, del procedimiento penal y de los derechos de todos, en particular los de la defensa.

De hecho, ésta era una de las angustias de los abogados defensores antes del inicio de este juicio: ¿podrían llevar a cabo su misión con serenidad en un juicio tan cargado de emociones y tan mediático? El curso de las audiencias les tranquilizó. Las partes civiles nunca les mostraron hostilidad, incluso se formaron amistades, y las asociaciones de víctimas acudieron a su rescate cuando fueron atacadas en el ámbito público. El Colegio de Abogados de París, el más importante de Francia, ha establecido incluso un sistema de redistribución de las ayudas económicas concedidas por el Estado a los abogados de la parte civil para financiar en parte los de la defensa.

A menudo oímos a las partes civiles en el estrado pedir que se defienda bien a los acusados, que la justicia responda a la arbitrariedad de los ataques. Se puede decir que fueron escuchados. En los banquillos de la defensa había algunos veteranos del derecho penal como Christian Saint-Palais, pero también, y sobre todo, jóvenes y brillantes abogados -la mayoría de ellos mujeres- que defendieron ferozmente este "respeto a la norma". En sus alegatos, recuerdan que las "convicciones de la acusación" no pueden bastar para condenar, que el "condicional es el modo de la duda, el que normalmente absuelve", que los magistrados no están invitados a "entrar en la historia" con su veredicto, sino a juzgar "al nivel de un hombre, con una h muy pequeña".

◼︎ Una prueba bien llevada

Un intercambio de palabras en particular resume la forma en que Jean-Louis Périès, el presidente del tribunal especial de primera instancia condujo estos debates. El primer día del juicio, cuando se le pidió a Salah Abdeslam que dijera su profesión, el único miembro superviviente del comando terrorista respondió: "combatiente del Estado Islámico". "Yo tenía anotado que usted era un trabajador temporal", respondió el presidente sin inmutarse. Durante estos 10 meses de audiencias, la autoridad bondadosa del presidente nunca flaqueó. Su ligero acento sureño y su humor sirvieron a menudo para rebajar las tensiones y se impuso como el tranquilizador capitán del barco, ofreciendo un oído paciente y atento tanto a los acusados como a las partes civiles y a los numerosos testigos.

En casi 150 días de audiencias, sólo un incidente ha interrumpido los debates: Salah Abdeslam, de nuevo, respondiendo a las preguntas del tribunal y multiplicando sus provocaciones. En la sala, las partes civiles aplaudieron irónicamente para mostrar su desaprobación. El presidente tarda en reaccionar y le dice a un abogado que "cambie de trabajo" cuando se queja. Los abogados de la defensa se levantan al unísono y abandonan la sala. Esta será la única vez, y eso en sí mismo es un reto. Los debates eran a veces animados, los intercambios eran acalorados, había algunos improperios, pero la opinión general era que se respetaba la serenidad de los debates.

◼︎ Momentos de comunión

¿Quién iba a pensar antes de que comenzara este juicio que se desarrollarían amistades entre las víctimas y algunos acusados? Sin embargo, esto es lo que hemos visto. A lo largo de los meses y de las últimas audiencias, los distintos actores del caso se han ido conociendo. Algunas de las partes civiles se han aficionado a algunos de los acusados que comparecen en libertad, y se han sorprendido al verse conmovidos por su historia. Los acusados, por su parte, dijeron estar molestos por el testimonio de las víctimas en el estrado. La mayoría tenía una palabra para ellos cuando hablaban por última vez.

La "burbuja" del juzgado permitió sobre todo a las partes civiles acercarse, algunos encontraron al "héroe" o a la "heroína" que habían conocido esa noche, el bombero o el policía que les había guiado para salir del horror. Se vio a las víctimas bromeando con los abogados defensores, reuniéndose para tomar una copa después de las audiencias. Una comunidad humana que quizás continúe después del juicio, cuando muchos temen el gran vacío que dejará.

◼︎ Una audiencia puesta patas arriba por Covid-19

El veredicto estaba previsto inicialmente para el 25 de mayo. Finalmente se entregará un mes después. El motivo fue la epidemia de Covid-19, que no perdonó a los acusados en este juicio, aplazando el proceso una semana en cuatro ocasiones. Para el presidente, esto fue un repetido dolor de cabeza ya que cada vez tenía que reorganizar el calendario, encontrar una nueva fecha para los testigos que debían ser escuchados haciendo malabares con las agendas de los muchos actores en este caso. El contexto sanitario también impuso mascarillas que ocultaron los rasgos de todos los actores, y hubo que esperar hasta la primavera para descubrir los rostros de Jean-Louis Périès o de los acusados. Los tres fiscales sólo se quitaron el tapabocas una vez: durante el alegato final.

Por lo demás, la organización del juicio fue ampliamente elogiada. La idea de las insignias con cordones de colores para identificar a los abogados, los periodistas, las partes civiles que aceptaron responder a los medios de comunicación y los que prefirieron no ser interrogados, fue unánimemente acogida. Al igual que la célula de apoyo psicológico presente in situ y por teléfono para los que seguían el juicio a distancia a través de la radio web.

De la radio web creada específicamente para la ocasión, los distintos participantes han sacado conclusiones positivas, a pesar de algunos informes sobre comportamientos adictivos. Por tanto, el sistema se renovará para el juicio por el atentado de Niza, que comenzará en París el 5 de septiembre. Esta vez se podrá acceder a ella desde el extranjero y en el exterior, y está prevista su traducción. Esto no fue posible para el juicio del 13 de noviembre, a pesar de las reiteradas peticiones. Esto se debe al riesgo de ataques informáticos, pero también a la dificultad de castigar a quienes, fuera de Francia, grabaron los procedimientos. De hecho, se prohibió cualquier grabación.

◼︎ Tras el veredicto

Dada la diferencia, a veces abismal, entre los alegatos de la acusación y los de la defensa, es probable que algunas partes recurran tras el veredicto, que se espera para la noche del 29 de junio. A la espera de un posible recurso, seis de los veinte acusados del 13 de noviembre serán juzgados a partir del 10 de octubre en Bruselas por los atentados cometidos el 22 de marzo de 2016 en la capital belga. Se trata de Salah Abdeslam, Mohamed Abrini -el "hombre del sombrero" del aeropuerto de Zaventem-, Sofien Ayari, Ousama Krayem, Ali El Haddad Asufi y Oussama Atar, presuntamente muerto en Siria y por tanto juzgado en ausencia.

Las imágenes del juicio del 13 de noviembre, filmadas en su totalidad, se conservarán en los Archivos Nacionales. Pueden comunicarse con fines históricos o científicos una vez que se haya dictado una sentencia firme, es decir, cuando no haya más recursos. Sólo pueden distribuirse y reproducirse después de 50 años. El enorme auditorio de 550 plazas, construido especialmente para este juicio y descrito por algunos como una "catedral laica", no está pensado para durar. Aunque se pudieran celebrar allí otros juicios, debería ser desmantelado en pocos años.

