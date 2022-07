El director de teatro Peter Brook, falleció a los 97 años

Francia-Teatro

La leyenda del teatro británico Peter Brook, uno de los directores más influyentes del siglo XX, falleció este sábado a la edad de 97 años, El maestro de teatro de origen británico, que pasó gran parte de su carrera en Francia dirigiendo su teatro parisino Les Bouffes du Nord, reinventó el arte de la dirección, favoreciendo las formas sobrias frente a los decorados tradicionales.

A menudo comparado con Stanislavski (1863-1938) que revolucionó la actuación, Peter Brook es el teórico del "espacio vacío", una especie de biblia para el mundo del teatro, publicada por primera vez en 1968. "Puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo escenario. Alguien camina por ese espacio vacío mientras alguien más mira, y eso es suficiente para que comience el acto teatral": estas famosas primeras líneas se convertirán en un "manifiesto" para una alternativa y experimental.

Nacido en Londres el 21 de marzo de 1925, este hijo de inmigrantes judíos lituanos realizó su primera producción a los 17 años. Si bien sueña con el cine, rápidamente se dirige al teatro. A los 20 años, licenciado en Oxford, ya era director profesional y, dos años después, sus producciones en Stratford-upon-Avon, la ciudad natal de Shakespeare, desataron pasiones. A sus 30 años, ya dirigía grandes éxitos en Broadway.

Pero a finales de la década de 1960, tras 40 éxitos teatrales en los que había dirigido a los más grandes, desde Laurence Olivier a Orson Welles, Brook aseguraba haber "agotado las posibilidades del teatro convencional" y entraba en un periodo experimental.

Su obra más conocida es "El Mahabharata", una epopeya de nueve horas sobre la mitología hindú (1985), adaptada al cine en 1989. Puesta en escena creada en Francia, donde se instaló a principios de la década de 1970 y donde fundó el "Centro Internacional de Investigaciones Teatrales", en un teatro de estilo italiano a punto de ser demolido, el Théâtre de los Bouffes du Nord.

En una búsqueda constante de autenticidad, viaja a África, Irán o Estados Unidos y allí realiza trabajos experimentales centrados en el "desacondicionamiento" del actor y la relación con el espectador. De sus viajes trae espectáculos antológicos como "The Iks" (1975), "The Conference of the Birds" (1979) o "The Mahabharata".

Después de una aventura de más de 35 años en Bouffes du Nord, Peter Brook dejó la dirección del teatro en 2010, a la edad de 85 años, sin dejar de montar producciones allí.

Además de obras de teatro, puso en escena varias óperas como "La flauta mágica" y realizó una docena de películas, entre ellas "Moderato Cantabile" (1960) y "Su majestad de las moscas" (1963), ambas adaptadas de novelas de Marguerite Duras y William Golding respectivamente.

