El petróleo en el centro de la visita del príncipe heredero saudita a Francia

Francia - Arabia Saudita

VIA REUTERS - SAUDI ROYAL COURT

Tras Grecia, Mohamed bin Salman continúa su gira europea en París, donde será recibido por el presidente Emmanuel Macron este 28 de abril por la noche. Es la primera vez que el príncipe heredero de Arabia Saudita visita la Unión Europea desde el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, mientras que su responsabilidad en este crimen ha sido señalada por la inteligencia. Se espera que los temas energéticos dominen la charla.

Anuncios Lee mas

Es ahora la mayor ventaja de Mohamed bin Salman (MBS) para volver a imponerse en la escena internacional: Arabia Saudita es uno de los principales productores de petróleo y sus reservas son colosales.

Petróleo: ¿un interlocutor inevitable?

La guerra en Ucrania ha provocado un aumento del precio del oro negro, alimentando la alta inflación: a ojos de Occidente, Riad es uno de los pocos actores del mercado que puede aumentar su producción para estabilizar los precios. Mohamed bin Salman se ha convertido así en un interlocutor aceptable, incluso inevitable, para los dirigentes occidentales.

Ya con esta petición, Joe Biden acudió a Yeda hace dos semanas, renunciando a la firme posición hacia MBS que había adoptado durante su campaña. Una petición similar podría ser asumida por Emmanuel Macron, ya que la tasa de inflación de Francia en junio fue del 5,8% interanual.

En mayo, Arabia Saudita anunció un plan para aumentar su producción de petróleo en más de un 7%, pero con un plazo largo, en 2026, ya que este proyecto requiere inversiones estructurales. Y hasta ahora, el reino se ha negado a realizar ningún ajuste cíclico.

A diferencia de sus aliados occidentales, Riad es parco en sus relaciones con Moscú e invoca sus compromisos con los demás países de la Opec+, grupo al que pertenece Rusia.

"Francia se compromete"

La visita a París tiene también una dimensión muy simbólica para Mohamed bin Salman. Menos de cuatro años después del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, pisará la alfombra roja en el patio del Elíseo.

Desde luego, no tendrá los mismos honores que el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, que la semana pasada estuvo de visita de Estado. Pero su llegada a suelo europeo marca que ha recuperado su capacidad de viajar a donde quiera.

"No sólo se rebaja Francia, sino que se compromete, es decir, aquí tenemos a una persona que encarna a Arabia Saudita, y Arabia Saudita es uno de los Estados más virulentos contra la homosexualidad, ya que castiga la homosexualidad con la muerte. Es uno de los países que peor se portan con las mujeres porque tienen el estatus de menores, y también es el país donde se ordenan ataques y asesinatos de periodistas, como en el caso de Jamal Khashoggi", denuncia Sandrine Rousseau, de la coalición de izquierdas NUPES.

"Hacemos la vista gorda a todo lo que defendemos en Francia sólo para conseguir petróleo. Y de hecho, esto es gravísimo y por eso tenemos que ir hacia una transición energética, por eso necesitamos energías renovables, por eso necesitamos sobriedad energética, porque no podemos trabajar con esta gente, no podemos trabajar con estos países, no podemos ponernos en manos de estos países", enfatiza la diputada.

Dos ONG extranjeras, entre ellas DAWN, fundada por el periodista saudita justo antes de su asesinato, han llevado el caso a la justicia francesa, que tiene jurisdicción universal: puede, por tanto, investigar y juzgar los actos cometidos en el extranjero siempre que el sospechoso se encuentre en suelo francés. La justicia turca decidió en abril remitir el caso a la justicia saudita, pero con esta visita a Francia, las dos ONG esperan conseguir la apertura de un nuevo procedimiento contra Mohamed bin Salman.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo