Francia: julio de 2022 corre el riesgo de batir el récord de sequía de hace medio siglo

Se trata "probablemente del mes de julio más seco" desde 1959 y el inicio de los estudios. Francia, donde un nuevo incendio quemó el martes 26 de julio 650 hectáreas en el departamento de Hérault, se enfrenta desde hace semanas a una sequía que ha llevado a las autoridades a imponer restricciones de agua en 91 departamentos, un "récord".

"De media, en Francia han llovido ocho milímetros entre el 1 y el 25 de julio", lo que supone "un enorme déficit de precipitaciones", explica a la AFP Christian Veil, climatólogo de Météo-France. Como resultado, "julio de 2022 será muy probablemente el más seco registrado" desde 1959, según la agencia meteorológica.

Vaciado de las capas freáticas

Jérôme Nicolas, hidrogeólogo de la BRGM, la Oficina de Investigación Geológica y Minera de Francia, declara a RFI que "las consecuencias para las capas freáticas son el vaciado continuado, de hecho el vaciado de las capas se está produciendo desde hace varios meses, por lo que dada la escasa pluviometría de las últimas semanas, y con el periodo más seco jamás observado desde 1958, el vaciado va a continuar en todas las capas del territorio, lo que provocará un descenso de los niveles".

La situación seguirá deteriorándose, como ya ha sucedido en los últimos meses. La solución es, por supuesto, que llueva. "Las lluvias de verano, aunque no recarguen los acuíferos porque no generan precipitaciones efectivas –cuando hablamos de precipitaciones efectivas estamos hablando de lluvias que se infiltran en profundidad en el suelo para alimentar los acuíferos y aumentar el nivel de la capa freática–, aportan realmente agua a la superficie, a la vegetación en particular, y limitan así las extracciones y las demandas de la capa freática mediante las tomas de agua subterránea", detalla Nicolas.

Los canales y la agricultura se ven muy afectados

El tráfico en los ríos y canales también se vio gravemente perturbado: la navegación se interrumpió en parte del canal de Borgoña y en la región de Nancy, mientras que muchas barcazas en el Rin sólo se cargaron a un tercio de su capacidad, para no rozar el fondo del río.

La agricultura también se ha visto muy afectada. Joël Limouzin, responsable de los riesgos climáticos de la Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores (FNSEA), comenta a RFI que "las primeras consecuencias ya se notaron en primavera, en mayo, cuando vimos temperaturas excesivamente altas y muy poca lluvia. (...) El maíz está sufriendo mucho, el girasol igual, con esta ola de calor un poco en mayo, en junio y sobre todo en julio, y nos dicen que volverá". "Nos preocupan más los prados para la ganadería, ya no tenemos un solo prado capaz de alimentar a los animales", agrega.

Esta situación es muy estresante para los agricultores, que tienen semanas o incluso meses por delante de sus cosechas. "Vemos que incluso los cultivos de maíz están ya completamente secos, las primeras cosechas van a tener lugar al final de la semana, nos vamos a adelantar casi un mes. Por lo que realmente tenemos pánico frente a esta situación, y hay una importante falta de agua, incluso para abrevar a los animales, para abastecer a la población, por lo que es una situación bastante inédita para 2022", dice el representante de la FNSEA.

La fauna también se resiente, ya que los puntos de agua "son cada vez más escasos", lo que obliga a los animales a "desplazarse mucho más lejos", lo que aumenta el "riesgo de colisión en la carretera" o de agotamiento, alerta Jean-Baptiste Decotte, de la Liga para la Protección de las Aves (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes.

