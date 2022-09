Arranca el juicio por el atentado yihadista de Niza de 2016

FRANCIA

El autor del atentado que costó la vida a 86 personas fue muerto a tiros por la policía. En el proceso que empieza este lunes serán juzgadas varias personas que habrían participado en la organización del atentado y facilitado los medios para llevarlo a cabo.

El Palacio de Justicia de París se dispone a acoger desde este lunes el proceso sobre el atentado de Niza de julio de 2016, justo después de que el pasado mes de junio finalizase el de los atentados de noviembre de 2015 en París en este mismo lugar. En el banquillo se sientan ocho acusados, siete hombres y una mujer, de entre 27 y 48 años, acusados de varios delitos que van desde apoyo logístico, suministro de armas o conocimiento de los planes del atacante, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, tunecino de 31 años que fue neutralizado por la policía después de estar conduciendo un camión durante cuatro minutos de horror en zigzag por el emblemático paseo de los Ingleses de Niza sesgando la vida de 86 personas . Un autentado que conmovió a Francia en plena fiesta nacional el 14 de julio de 2016.

Sólo uno de los sospechosos, Ramzi Kevin Arefa, acusado por asociación terrorista de delincuentes, se enfrenta a la pena máxima de cadena perpetua si es condenado como delincuente reincidente. El resto de los siete acusados, tunecinos franco-tunecinos y albaneses, se arriesgan a penas que van desde los 5 hasta los 20 años de cárcel.

Para los abogados de las asociaciones de víctimas que participan en el juicio, hay un sentimiento extendido de temor a que el proceso deje cierta frustración ya que el único atacante no estará presente y con ello, muchas incógnitas y preguntas que no tendrán respuesta.

Cronología del atentado

En la mañana antes del ataque, el presidente francés, François Hollande, dijo que el estado de emergencia puesto en marcha después de los atentados de París de noviembre de 2015 terminaría después del Tour de Francia, el cual finalizaría el 26 de julio de 2016. Francia acababa de acoger la Eurocopa 2016 de fútbol, en la que el país tenía amplias medidas de seguridad desplegadas en el lugar y muchos soldados.

En la tarde del 14 de julio, decenas de miles de personas estaban celebrando el Día Nacional de Francia en Niza frente al mar. Así como los fuegos artificiales habituales, las celebraciones incluyeron una demostración de la fuerza aérea.

Los fuegos artificiales estaban terminando aproximadamente a las 22:40 cuando el camión rompió poco a poco las barreras para vehículos puestos frente al hospital infantil Lenval. La policía trató de detenerlo con armas de fuego, y el conductor disparó hacia ellos, así como a la gente en la multitud. El conductor continuó durante 2 kilómetros, matando e hiriendo a los peatones.

Mohamed Lahouaiej-Bouhlel Polícia Francesa / AFP

Perpetrador del ataque

Las autoridades francesas identificaron al autor como Mohamed Lahouaiej Bouhlel, un hombre de 31 años de edad, de nacionalidad tunecina, con un permiso de residencia francesa que le permitía vivir en Niza. Lahouaiej Bouhlel tenía tres hijos y era divorciado. Sus padres viven en Túnez y rara vez habían oído de él desde que se trasladó a Francia en 2005. Su padre dijo que se había sometido a tratamiento psiquiátrico antes de trasladarse a Francia. Lahouaiej Bouhlel era conocido por la policía francesa por cinco delitos anteriores, en particular por comportamiento amenazante, violencia y robos pequeños. No estaba registrado como un riesgo para la seguridad nacional (ficha «S») con las autoridades francesas y, en el momento del ataque, no era conocido por las autoridades francesas o tunecinas de tener vínculos con organizaciones terroristas.

Con AFP

