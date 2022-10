Francia lanza un plan de sobriedad energética

Francia

El Gobierno francés presentó el jueves un programa para reducir el consumo de energía en un 10% en dos años respecto a 2019 y un 40% para 2050. Espera de este modo hacer frente a la crisis energética por la guerra en Ucrania y seguir esforzándose para cumplir sus compromisos climáticos.

Anuncios Lee mas

La economía francesa podría resentirse en caso de dificultades de abastecimiento en energía y paradas de producción a finales de año, advirtió este jueves el instituto de estadística Insee, que mantuvo por ahora su previsión de expansión del PIB en un 2,6% en 2022.

La segunda economía de la UE ya llenó al 100% sus reservas de gas natural y alcanzó un acuerdo para que Alemania le suministre electricidad en caso de picos de consumo, máxime cuando su principal fuente para producirla, la energía nuclear, registra problemas.

En este contexto, el gobierno francés repite la orden de "movilización general" y propone un plan de “sobriedad”. La administración, los comercios, las empresas, las organizaciones deportivas o culturales y, por supuesto, los particulares: todos están llamados a contribuir a la implantación de la sobriedad energética.

La Primera Ministra, Elisabeth Borne, presentó el jueves el plan de acción de su gobierno.

“Hace sólo unos meses, pocos conocíamos este concepto. Pero con la guerra, con la urgencia de la transición energética, y luego el llamado del Presidente de la República, la sobriedad energética se ha convertido en una necesidad. La sobriedad energética no consiste en producir menos y optar por disminuir la producción, sino en evitar el consumo innecesario y no consumir al mismo tiempo”.

“A veces son gestos insignificantes, pero a gran escala tienen un impacto considerable. Acciones que reducen nuestras facturas, acciones que reducen nuestro impacto en el clima. Porque la sobriedad es un asunto colectivo. Nos apoyamos en toda la gama de ahorro energético, ya sea en calefacción, iluminación o digital. Usamos todas las palancas a nuestro alcance y publicaremos cada semana la evolución de nuestro consumo de electricidad y gas”, afirmó la primera ministra.

En cuanto a los particulares, el Ejecutivo prevé fomentar el uso compartido del coche y la movilidad no contaminante. No hay medidas vinculantes, al contrario: el gobierno cuenta con la buena voluntad de los franceses.

Cinco gestos cotidianos

“Pero todavía tenemos que saber ser sobrios", reconoce Agnès Pannier-Runacher, Ministra de Transición Energética. "Por estas razones hemos querido lanzar una campaña de comunicación. Esta campaña se llama ‘Cada gesto cuenta’".

Reducir, desconectar y trasladar ciertos tipos de consumo a las horas de menor consumo serán las palabras clave, desglosadas en cinco acciones. "Poner la calefacción a un máximo de 19 grados, poner el calentador de agua a 55 grados y pasar menos tiempo en la ducha, apagar todos los electrodomésticos cuando no estén en uso y desplazar el uso de estos aparatos electrónicos a los periodos de menor actividad”, es la consigna oficial.

La temperatura del agua de las piscinas municipales deberá reducirse un grado, la iluminación en los estadios antes o después de un partido deberá ser un 50% menor de día y un 30% menor de noche y las estaciones de esquí deberán adaptar el uso del telesillas al aforo.

Varios proveedores de energía propondrán un sistema de "primas de sobriedad" para recompensar a los que tengan un buen rendimiento. Por último, Olivier Klein, Ministro de Vivienda, propone reducir el periodo de calefacción colectiva en los edificios.

"Obviamente, se trata de una propuesta que depende de la meteorología, pero la reducción de un mes de calefacción equivale a un 12% de ahorro energético. Hay financiación para apoyar la readaptación de los hogares: se concederá una subvención para la instalación de termostatos programables”, dijo.

Las ayudas "MaPrimeRenov" aumentarán el próximo año hasta alcanzar los 2.500 millones de euros.

Críticas de los opositores

Las primeras reacciones se escucharon desde la oposición.

Los diputados de La Francia Insumisa (izquierda radical) criticaron el plan de sobriedad presentado por el Gobierno, que "hace que los franceses se sientan culpables", y propusieron diez medidas de urgencia para pasar el invierno, entre ellas el bloqueo de los precios y los superbeneficios. "Cuestionamos la falta de previsión y planificación de este Gobierno. La crisis energética comenzó antes de la guerra en Ucrania", dijo la líder del grupo, Mathilde Panot, en una conferencia de prensa.

El partido Europa Ecológica-Los Verdes también presentó medidas alternativas para un "plan de sobriedad justo".

Jordan Bardella, de Agrupación Nacional (extrema derecha), se sumó a las críticas. “El gobierno está gestionando la escasez y ha contribuido a la tercermundización de nuestro país. Francia era una gran potencia, con una baza francesa llamada energía nuclear, que le permitía ser muy competitiva”, deploró.

Las ONG lamentan la falta de ambición

Por último, para las ONG, las medidas anunciadas por el gobierno son bienvenidas, pero no van lo suficientemente lejos.

En lo que se refiere a los servicios públicos hasta las empresas, pasando por el deporte, la vivienda y los transportes, Zélie Victor, responsable de la transición energética de la Red de Acción por el Clima, que agrupa a una treintena de ONG, se congratula del plan de sobriedad anunciado por el Gobierno. "Es una muy buena señal que el Gobierno haya tomado la medida de la emergencia energética y climática, por lo que nos alegramos de que haya un objetivo ambicioso de reducción del consumo por debajo del 10%”, dijo.

Sin embargo lamenta que las medidas no sean vinculantes y que no haya un seguimiento para comprobar los esfuerzos reales de las empresas en particular.

"No se trata sólo de pasar el invierno, sino de superar los próximos inviernos y alcanzar nuestros objetivos climáticos para 2050. Así que lo que esperamos ahora es un seguimiento real de lo que se ha anunciado y, a continuación, medidas estructurales a medio y largo plazo para que la sobriedad se convierta en una opción social y en un verdadero cambio de software”, asevera.

Esto debe incluir inversiones para desarrollar infraestructuras para trenes, bicicletas y transporte público. Ayudar también a los hogares con bajos ingresos a renovar sus viviendas. Cree que hay que ir más allá: "No basta con ponerse un suéter. Tendremos que cambiar nuestros medios de transporte, nuestra dieta, nuestra forma de trabajar a veces. Necesitaremos realmente un componente de ‘apoyo social’", agregó.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo