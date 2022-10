Comienza el juicio a Air France y Airbus por el accidente del vuelo París-Río de Janeiro

Francia

Trece años después de que cayera en el océano Atlántico una aeronave que llevaba 216 pasajeros y 12 miembros del equipaje, la compañía aérea Air France y el constructor Airbus enfrentan un juicio por “homicidio involuntario”. En el proceso se establecerá su responsabilidad después de que los pilotos perdieran control del avión por fallas técnicas.

Anuncios Lee mas

Por Marine de La Moissonnière

El 1° de junio de 2009, un avión A330 de la compañía Air France despegó de París con destino a Río de Janeiro, con a su bordo 216 pasajeros y 12 miembros del equipaje. Tres horas después del despegue, se estrelló en el océano Atlántico, sin dejar sobrevivientes.

Tras 13 años de peritajes y contraperitajes, comienza este lunes 10 de octubre un juicio contra Air France y contra la empresa Airbus. Investigados en 2011, a ambos se les dictó un sobreseimiento, pero la decisión fue anulada en apelación.

Se estima que los pilotos perdieron el control del avión en medio de fallas técnicas y condiciones meteorológicas difíciles, tras congelarse las sondas Pitot, que miden la velocidad del avión.

Según los jueces, Airbus era consciente de los fallos de dichas sondas en caso de hielo. Un informe de la empresa Thales que las fabrica, fechado en noviembre de 2004 y entregado de forma anónima a una asociación de familiares de víctimas, ya lo mencionaba. Además, se produjeron varios incidentes en el año anterior al accidente.

Según el Tribunal de Apelación, el fabricante Airbus había subestimado este peligro. Recomendó el cambio de las sondas, pero no lo hizo obligatorio y no propuso una formación adicional en altitud para las tripulaciones. Se le acusa a Air France de no haber informado o formado adecuadamente a sus pilotos.

El accidente del vuelo Río-París AFP

Errores humanos versus fallas técnicas

Air France y Airbus no quisieron responder a RFI. Declararon durante las investigaciones no haber cometido ninguna falta penal y haber respetado la reglamentación vigente. Según el fabricante de la aeronave, ni la concepción del avión ni las sondas causaron el accidente: la falta la cometieron los pilotos por no haber seguido el protocolo.

Air France afirma haberle señalado a Airbus el problema de congelación de las sondas y esperaba recibir recomendaciones. Agrega que los pilotos estaban bien capacitados.

Sin embargo, la compañía Air Caraïbe había por su parte decidido remplazar las sondas de inmediato.

“Nunca podré subirme de nuevo a un avión”

Ophélie Toulliou perdió a su hermano Nicolas en el accidente y considera que el juicio va a ser “todo un combate de boxeo”. “Air France y Airbus van sin duda a culparse el uno al otro y nosotros vamos a quedar en la mitad”, dice Toulliou, quien planea ausentarse del trabajo durante los dos meses del juicio.

“Nunca podré subirme de nuevo a un avión”, dice. “Tampoco dejaré a mis hijos tomar una aeronave. Mi visión del mundo y de la vida cambio a raíz del accidente. Tengo consciencia que a cada momento puedo perder a un ser querido”, agrega.

225.000 euros de multa

Las empresas Air France y Airbus enfrentan hasta 225.000 euros de multa, que acabaran en las finanzas del Estado porque la indemnización a las víctimas se hará en otro proceso. “Aquí lo que cuenta es la condena pública, la mala publicidad para las empresas”, explica a RFI el abogado de los familiares de las víctimas Jean-Pierre Bellecave. “El objetivo es una mayor seguridad aérea y todos sepan que no habrá impunidad, porque los responsables no pueden ser intocables”, dice.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo