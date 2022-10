Macron promete ‘proteger a los más débiles’ en medio de la tormenta económica

Francia

Debilitado políticamente por no contar con una mayoría absoluta en el Parlamento, el presidente francés explicó durante una larga entrevista su estrategia ante la inflación, la reforma de las jubilaciones, su relación con la oposición y el expediente de la inmigración.

El presidente francés Emmanuel Macron compareció en la noche del miércoles ante las cámaras de la televisión pública para una larga entrevista. Uno de los principales ejes de sus explicaciones fue la situación económica ante una inflación galopante, que para el mes de septiembre fue del 5,6%.

"Vamos a reforzar nuestras medidas para los estudiantes", dijo el presidente, que también anunció un "mecanismo" para "garantizar un precio razonable" de la electricidad a las pequeñas y medianas empresas y a las autoridades locales. También mencionó un "servicio de ayuda" para empresas medianas y grandes grupos.

Macron aseguró que su plan consiste en "proteger a los más débiles" ante la "tormenta" de la inflación y "seguir ayudando a los hogares".

El presidente francés rechazó nuevamente la creación de un impuesto específico sobre los "superbeneficios", que reclama la izquierda, mientras calificó de "necesario" el tema del "reparto del valor" en las empresas.

"Creo en una Francia del trabajo y del mérito. Para que sigamos avanzando, hay que crear más trabajo, crear más puestos de trabajo, más fuerza, pero hay que tener un reparto más justo a nivel de cada empresa y ese es el verdadero diálogo social", abogó.

Jubilaciones: trabajar más

El mandatario francés evocó uno de los expedientes más espinosos que su gobierno tiene por delante: la reforma del sistema de jubilaciones, que es Francia es por reparto.

"La reforma de las pensiones es esencial si queremos seguir preservando nuestro modelo social", insistió Emmanuel Macron. Se mostró "abierto" a un aplazamiento de la edad legal de jubilación hasta los 64 años, y no hasta los 65, en caso de alargar el periodo de cotización.

"Si algunos están dispuestos a comprometerse y decir: no queremos llegar a los 65 años, pero a cambio, si hacen este gesto, estamos dispuestos a trabajar unos trimestres más -porque hay otras formas de hacerlo, no es que la edad legal, es trabajar unos trimestres más- estoy abierto a ello", dijo el jefe del Estado.

Denuncia una alianza de extremos

El presidente francés arremetió contra la oposición en la Asamblea: "Han demostrado una cosa: no están del lado del mérito, del orden, del trabajo, de la solución, del progreso, están del lado del desorden y del cinismo. Y te lo digo: no te llevará a nada. Estas personas no sabrán gobernar juntas el día de mañana”.

Más concretamente, acusó a la izquierda de estar "de la mano" de la Agrupación Nacional después de que el partido de Marine Le Pen votara a favor de la moción de censura de la coalición de izquierda NUPES.

Macron, quien no cuenta con una mayoría absoluta en el Parlamente tras las elecciones legislativas de junio, afirmó que quería "una alianza" con los diputados conservadores de Los Republicanos y los del grupo centrista llamado Liot para la aprobación de ciertos textos (reforma laboral, pensiones, inmigración, energías renovables) en la Asamblea, al considerar que habían "enviado un mensaje claro" al no votar las mociones de censura presentadas sobre los presupuestos.

"Creo que con estos parlamentarios, que hoy no son mayoría, el Gobierno y la mayoría de la Asamblea tienen interés en trabajar juntos", dijo.

Por último, Macron reafirmó su voluntad de "endurecer las normas" con una nueva ley para "luchar mejor contra la inmigración ilegal".

"Debemos reformar a fondo nuestras leyes para simplificar los procedimientos, para poder tramitar los casos con mayor rapidez y, por tanto, proteger y acoger mejor a quienes queremos acoger", dijo.

Macron también dijo que había "endurecido el diálogo con los países de origen" de los inmigrantes: "Vamos a restringir los visados".

Pero "nunca estableceré un vínculo existencial entre inmigración e inseguridad", aseveró.

