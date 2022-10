Enfrentamientos entre policía y ecologistas por la construcción de un embalse para el riego

Sequía en Francia

60 gendarmes resultaron heridos, 22 de ellos de gravedad, el sábado 29 de octubre en Sainte-Soline, en la región de Deux-Sèvres, en el centro de Francia, durante los enfrentamientos entre la policía y militantes ecologistas y anticapitalistas. Estos últimos se manifestaron contra un proyecto de embalse para el riego y acusaron a los agricultores de privatizar el agua, mientras Francia sigue enfrentándose a una sequía.

Los activistas medioambientales se dirigen a las obras de un embalse agrícola, esos depósitos de agua al aire libre que se llenan bombeando la capa freática superficial en invierno. Pueden almacenar hasta 650.000 m3 (260 piscinas olímpicas) de agua y permiten a los agricultores regar en verano.

Marie-Jeanne tiene más de 60 años, pero no dudó en enfrentarse a la policía, como explicó a Baptiste Coulon, corresponsal especial del servicio de Francia de RFI. "A un policía que quería impedirme cruzar la carretera cuando estaba delante de él -me dijo que me quitara de en medio, señora, que se retirara- le dije que lo condenaba, con una gran sonrisa, a morir de sed, ¡porque ellos son tan víctimas como nosotros de estos problemas de agua! No es normal que la policía utilice tantos medios para disuadir a las personas que quieren declarar”, declaró.

Se denuncia la agricultura intensiva

Los 1.600 policías y los 6 helicópteros desplegados no impresionaron a Camille, de 19 años, que está mucho más preocupada por su futuro. "Estamos matando lo que nos permite sobrevivir, soy yo quien tendrá que asumir el final de mi vida en la tierra, quizás sin agua, quizás con menos agua, y quiero que el reparto de los recursos sea justo. Y sobre todo, quiero tener la opción de tener hijos, y quiero que mis hijos tengan la opción de tener nietos. Es decir, no quiero limitarme a los deseos de paternidad o sólo a los deseos de formar una familia porque los recursos ya no nos alcanzan” denuncia.

La reserva de agua de Sainte-Soline es el segundo de los 16 proyectos de embalses desarrollados por un grupo de 400 agricultores en este departamento del centro de Francia. Los agricultores afirman que permitirían "una reducción del 70% de las extracciones de verano" de la capa freática.

Los opositores acusan a estos agricultores de monopolizar los recursos hídricos y, en general, critican el modelo de agricultura intensiva. El agua de las cuencas se utiliza para regar el maíz de la ganadería intensiva.

El diputado europeo Yannick Jadot, antiguo candidato de los Verdes en las últimas elecciones presidenciales, acudió el sábado a apoyar a los manifestantes. “Falta agua y no puede ser tomada por unos pocos agricultores para regar el maíz”, dijo.

