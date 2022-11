Hacinamiento récord en cárceles francesas: 'Un tercio de los reos está esperando juicio'

Francia

En Francia, el número de presos alcanzó un máximo histórico en noviembre, con 72.809 personas detenidas. Según el Ministerio de Justicia, los establecimientos del país tienen una densidad penitenciaria del 120% y más de un cuarto de los detenidos están en espera de juicio. RFI conversó con Charlene Becker, vocera del Observatorio Internacional de Prisiones, sección Francia.

RFI: Francia bate un récord en 2022 con una sobrepoblación carcelaria del 120%, ¿sorprenden estas cifras?

Charlene Becker: No es una sorpresa para nadie. Este problema es el mismo desde hace más de 30 años. Mes tras mes vemos las cifras argumentar sin interrupción. Pero la única respuesta política que tenemos hoy es la construcción de nuevas cárceles. Las actuales tienen un alto nivel de hacinamiento. La construcción de cárceles nuevas no es una solución: no hay voluntad política para cuestionar el sistema penal y judicial. El hecho es los jueces tienen un reflejo carcelario muy fuere. Aunque la prisión se considera como pena de último recurso, hoy en día es la herramienta más usada por los jueces.

RFI: ¿Que sectores de la población sufren más esta situación?

Charlene Becker: Sin sorpresa, son las personas precarias, las menos integradas, las personas sin hogar, las personas sin empleo o sin papeles, las que más encontramos en las cárceles y el porcentaje de personas pobres en prisión es alarmante. Y otro dato que es muy preocupante es el aumento significativo del número de personas encarceladas con trastornos psiquiátricos graves. Podemos hablar de una penalización, en lugar de atención psicológica y médica.

RFI: Un dato importante que arrojan estas cifras es que buena parte de las personas hacinadas en las cárceles francesas no han sido condenadas o están en espera de un juicio.

Charlene Becker: Podemos decir que entre un cuarto y tercio de la población carcelaria está esperando juicio. Aquí actúa el mecanismo de discriminación, porque quienes están en detención preventiva son las personas sin garantías de representación, es decir, las personas sin hogar, sin familia, sin empleo. Y aunque esta detención preventiva es un mecanismo que no debería usarse de forma frecuente los jueces lo dictaminan a menudo y las personas pueden esperar años en prisión sin juicio.

