Los envases desechables, prohibidos en los establecimientos de comida rápida

Francia

En Francia, a partir del 1 de enero de este año quedaron prohibidos los platos, cubiertos y empaques de un solo uso en restaurantes. La medida afecta principalmente a los establecimientos de comida rápida que deberán servir sus productos en envases reutilizables.

Cada mañana Patrick y Marie piden un café para tomárselo en la sala del Starbucks, cadena estadounidense presente en Francia desde hace 18 años. Este lunes lo saborean en una tasa de porcelana y añaden el azúcar con una cuchara en acero inoxidable.

“Me acabo de enterar de que, si me tomo mi café aquí mismo, ya no me sirven en vasos de plástico o de cartón, si no en una verdadera tasa, como en casa”, dice sorprendido Patrick al que le parece “una buena noticia porque es ecológico y aunque el servicio se puede demorar un poquito más mientras lavan y secan, tenemos que hacer algunos esfuerzos por el planeta”.

Esta es una etapa de La ley contra los residuos, que prevé el fin progresivo de todos los envases de plástico de un solo uso para 2040, una medida pionera en Europa.

“Buenas tardes señor, aquí tiene su ensalada. Cuando termine de almorzar por favor deje los cubiertos y el plato en el cubículo al lado de la basura, gracias”, dice Marc, responsable de uno de los 50 restaurantes Sudway en París.

Aunque Subway está especializado en sándwich, por lo tanto, las ventas de ensalada son una pequeña parte del negocio, desde hace más de un mes Marc compró la vajilla reutilizable para cumplir con la ley. “Invertimos en utensilios y sabemos que perderemos algo de dinero, por lo menos al principio ya que pienso que algunas personas se llevarán los vasos reutilizables como recuerdo”, expresa preocupado Marc.

Un empleado saca platos y recipientes reutilizables de un lavavajillas en un restaurante McDonald's de Levallois-Perret, cerca de París. AFP - JULIEN DE ROSA

La imagen del sector de las comidas rápidas está ligada a las vajillas desechables. Por eso muchos restaurantes invierten en equipos para lavar y secar, también aumentan las horas de sus trabajadores que ahora además de servir, se aseguran que la vajilla esté lista para el próximo cliente.

El ministerio de la Transición Ecológica de Francia calcula que la medida permitirá evitar botar cada año, unos 20 millones de cubiertos, vasos, platos y otros utensilios de uso único.

Por su parte el presidente de Francia, Emmanuel Macron elogió en noviembre los esfuerzos de las cadenas de comida rápida de adaptarse. "La ley antirresiduos no es solo el fin de las pajitas de plástico. Mire a su alrededor: en Francia, se están produciendo cambios para cambiar nuestros patrones de consumo y reducir nuestros residuos. Estamos presionando para hacerlo a nivel mundial. ¡Cambiemos la situación!", escribió en su cuenta de Twitter.

