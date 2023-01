En Burkina Faso reprochan a militares franceses la falta de progresos en seguridad

Burkina Faso

RFI entrevistó a dos especialistas sobre la partida de soldados franceses de Burkina Faso en los próximos 30 días por solicitud del gobierno burkinés. La población reprocha a los militares franceses, unos 400, no haber reducido de manera significativa la violencia de los grupos yihadistas. Entrevistados: el historiador Dagauh Komenan y el investigador del CERI Roland Marchal.

Hace unos meses, los soldados franceses desplegados en Malí abandonaron ese país por solicitud del gobierno maliense. Esto es lo que también debe ocurrir en el vecino Burkina Faso por solicitud del gobierno burkinés. Una solicitud a París en ese sentido fue confirmada por Uagadugú este lunes.

La presencia militar francesa en Burkina Faso, solicitada en un primer momento por las autoridades de ese país, es muy criticada por la población, pues estima que esos militares no han logrado reducir de manera significativa la violencia yihadista.

"Francia lleva a cabo una operación militar denominada 'Sabre', sable en español. Es una operación de lucha contra el terrorismo conducida por militares franceses. Pero, así como pasó en Malí, la población de Burkina Faso se da cuenta de que no hay una mejora en términos de seguridad. El chivo expiatorio por excelencia ahí es Francia. Eso explica en gran medida esta evolución de la percepción local acerca de la intervención francesa", explicó a RFI el historiador marfileño Dagauh Komenan, especializado en Relaciones Internacionales.

En el vecino Mali, cuando las fuerzas francesas partieron hace unos meses, fueron reemplazadas por los mercenarios rusos de Wagner. En Burkina Faso muy probablemente pasará igual.

"La población burkinesa se ha dado cuenta de que en otros sitios donde Wagner ha intervenido, por ejemplo, en Siria, la situación más o menos se ha estabilizado. De hecho, Rusia se sirve de ese caso para decir ‘miren: los demás han fracasado en lograr esa meta (de estabilización) mientras que nosotros lo hemos logrado en algunos sitios (como en Siria). Aquí están las pruebas de que nosotros somos más eficaces que los occidentales en términos de luchar contra los grupos yihadistas", apunta Komenan.

En Burkina Faso no estamos solamente ante la exacerbación de un sentimiento anti-francés. La población constata que los militares franceses han fracasado y por eso van a ensayar otra opción, Wagner, grupo militar privado que fue declarado como una organización criminal internacional por Washington. Roland Marchal, miembro del Centro de Investigaciones Internacionales (CERI) de Sciences Po París.

"Wagner es extremadamente peligroso, como se ha visto en la República Centroafricana o en Malí. Sus miembros son gente armada que se comportan como quieren. No responden ante nadie cuando violan las reglas internacionales de la guerra. No creo en absoluto que Wagner en la República Centroafricana, en Malí o en Burkina Faso, vaya a ser capaz de resolver los problemas relacionados con los grupos calificados de yihadistas. Estamos en un momento de efervescencia ideológica, pero la vuelta a la realidad será durísima. Esto no quiere decir, sin embargo, que con los franceses sería necesariamente mejor y que las críticas a los franceses no sean infundadas", sostiene Marchal.

Este especialista insiste en que las intervenciones de Wagner en otros países africanos no son concluyentes, sobre todo, en lo que se refiere a la protección de la población.

"Lo que vemos en la República Centroafricana es que la capital es efectivamente segura, al menos para los funcionarios. Existen también zonas seguras en el interior del país, pero que son esencialmente zonas mineras, ya sea de explotación de diamantes o de oro. Pero en el resto del país la inseguridad ha aumentado. Esto lo constatamos con los desplazamientos de personas, en particular las personas que necesitan ayuda. Del mismo modo, en Malí, los problemas de seguridad no cesan. En absoluto. Por el contrario, en Ménaka, quizás en las afueras de Gao y cada vez más en las afueras de Bamako, se reportan atentados terroristas. A pesar de la presencia de Wagner, que utiliza los medios más violentos, sin ningún tipo de consideración, la población es tratada a menudo como aliada del enemigo. Todo ello, insisto, en contra del derecho internacional de la guerra. Esto mismo puede ocurrir en Burkina Faso, con todos los problemas que seguirán para la junta maliense".

