Víctimas de influencers presentan en Francia inéditas denuncias por estafa y abuso de confianza

En Francia, el colectivo Ayuda a Víctimas de Influencers (AVI) anunció el lunes la presentación de dos querellas colectivas que reúnen 88 denuncias conjuntas por "estafa en banda organizada, asociación ilícita y abuso de confianza". Sin precedentes por su alcance, esta acción implica a una pareja de influencers acusados de alzarse con 6,3 millones de euros.

Unos 2.500 euros al mes de por vida la vida, viajes, regalos... Esta es la tentadora promesa que hacen los influencers a su comunidad. A cambio, hay que comprar NFT, certificados digitales de autenticidad de un objeto virtual. El objeto en cuestión es un Animoon, una especie de criatura de un futuro videojuego, inspirado en gran medida en el universo Pokémon, sin que se haya firmado ningún acuerdo de colaboración.

El proyecto recaudó 6,3 millones de dólares de internautas de todo el mundo. Pero varios meses después del lanzamiento de la campaña de preventa, no ha ocurrido nada más. Los autores no han dado ninguna noticia sobre el proyecto y no se ha pagado ni un céntimo del dinero prometido.

Uno de los influencers que la promocionó es Marc Blata, ex concursante de un reality show, que ahora vive en Dubái. También es objeto de la segunda denuncia presentada por el colectivo.

Productos financieros

Al parecer, él y su esposa, Nadé, animaron a su comunidad a dedicarse al copy-trading. Se trata de una práctica dirigida especialmente a las personas que se inician en la inversión, y que consiste en reproducir los patrones de negociación de inversores experimentados. Pero en Francia está prohibido hacer publicidad de productos financieros considerados especialmente arriesgados.

Todas las víctimas mencionan la sensación de legitimidad que inspiraba la pareja con 7 millones de abonados. Por eso sintieron que podían confiar en él.

El abogado de las víctimas, Alexandre Dacos, afirma que se animó a sus clientes a invertir sin conocer los riesgos. Según Dacos, "miles de inversores perdieron desde unos pocos cientos hasta 100.000 euros" en estos dos proyectos.

El procedimiento es "inédito", según el Colectivo AVI que lo inició, y que indica en un comunicado que quiere "advertir al público de los peligros de las promociones de ciertas 'estrellas' sin escrúpulos" y "señalar la pasividad de las plataformas", al tiempo que anima a otras víctimas a denunciar.

